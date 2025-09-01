퀸잇, '간절기' 검색량 360% 증가..."가을 준비 시작"

라포랩스(대표 최희민·홍주영)가 운영하는 4050 라이프스타일 플랫폼 ‘퀸잇’이 늦더위가 이어지는 가운데서도 4050 고객의 가을 상품 수요가 크게 증가하고 있다고 1일 밝혔다.

퀸잇이 최근 2주간(8월 14일~8월 27일) 쇼핑 및 검색 데이터를 분석한 결과, 계절 전환기를 앞두고 ‘간절기’ 키워드 검색량은 전년 동기 대비 360% 증가한 것으로 나타났다. ‘가을 블라우스’ 와 ‘가을 가디건’ 검색량이 각각 356%,178% 늘어나며 간절기 상품 검색량이 눈에 띄게 증가했다. 격식 있는 자리부터 일상까지 폭넓게 활용되는 ‘간절기 자켓’은 무려 21배(2,011%) 급증했다.

늦더위가 이어지는 날씨 환경은 작년과 크게 다르지 않지만, 시즌 초반 프로모션을 노리는 4050 고객의 합리적 소비 성향과, 브랜드 및 플랫폼의 시즌 마케팅이 앞당겨진 변화가 맞물리면서 계절상품 반응 속도가 빨라지고 있는 것으로 파악된다. 이에 따라 간절기 아이템 수요는 매년 조금씩 더 빨라지는 추세다.

4050 고객은 트렌드에 따른 즉흥적인 소비보다 결혼식, 골프 등 일정을 고려한 목적 기반 소비 경향이 뚜렷하다. 실제로 결혼식 시즌을 앞둔 하객 의상 관련 검색이 크게 늘었다. ‘하객룩’ 키워드 검색량은 전년 동기 대비 125% 증가했으며, 관련 상품인 ‘하객룩 원피스’와 ‘여성 정장 세트’ 검색량도 각각 804%, 67% 늘며 하객 의상 수요가 전반적으로 크게 확대되고 있는 것으로 나타났다.

골프복 수요도 크게 증가하고 있다. 4050 고객이 국내 골프 인구의 핵심 고객층인 만큼, 주요 관심사인 ‘여성 골프웨어’ 검색량도 전년 대비 210% 증가했다. 가을 시즌이 라운딩 최적기로 꼽히는 만큼 기능성과 스타일을 동시에 갖춘 골프웨어에 대한 소비가 8월 중순부터 본격화하고 있다.

판매 데이터도 검색량과 비슷한 흐름을 보였다. 가을 필수 아이템인 ‘자켓’ 판매액은 전년 동기 대비 40% 증가했고, ‘가디건’과 ‘니트’ 판매액은 모두 24% 늘었다. 계절감을 살려주는 대표 아이템인 ‘긴바지’와 ‘부츠’ 판매액도 각각 22%, 20% 증가했다. 가을 시즌에 다양한 스타일링이 가능한 ‘스카프’ 판매액은 41% 늘며 가장 큰 폭의 거래 성장세를 보였다.

특히 올해는 패션을 넘어 뷰티와 리빙까지 카테고리가 확장되며 ‘간절기’ 시즌 준비가 라이프스타일 전반으로 확대되는 모습이 나타났다. ‘스킨케어’와 ‘바디로션’ 판매액이 전년 동기 대비 각각 267%, 168% 늘었고, 리빙 카테고리의 ‘이불 세트’ 판매액도 약 47배 (4,617%) 급증했다. 이는 계절 변화에 민감하게 반응하는 소비자들이 시즌 아이템을 빠르게 준비하는 흐름으로 해석된다.

퀸잇 관계자는 “무더위가 이어지고 있지만 가을 시즌을 준비하는 4050 고객들이 크게 늘고 있으며 그 시점도 빨라지고 있다”라며 “퀸잇은 4050 고객의 계절별 라이프스타일 변화를 반영해 맞춤형 셀렉션과 큐레이션을 선제적으로 준비하여 차별화된 쇼핑 경험을 제공하겠다”라고 말했다.