SK스토아, ‘강력한 추석’ 기획전...10% 적립금·사은품 제공

SK스토아(대표 양맹석)는 추석 선물 구매 고객에게 다양한 혜택까지 제공하는 월간 기획전 ‘강력한 추석’을 진행한다고 30일 밝혔다.

먼저 ‘강력한 추석’ 행사를 통해 다음달 8일부터 10월2일까지 행사 상품의 모바일 구매 고객 전원에게 구매 금액의10% 쇼핑지원금과 10% 적립금을 함께 제공한다. 또한 행사 기간 동안 3회&30만원 이상 구매하는 고객에게 ‘코렐 코디네이츠 로즈몬트 그릇+접시 세트’를 사은품으로 증정한다.

매월 진행 중인 행사 ‘스토아 오픈런 위크’도 추석을 앞두고 확대해 진행한다. 매월 첫째 주 금~일요일 3일 간 구매 고객에게 13% 적립금과 7% 청구 할인 혜택을 제공해 온 가운데 9월은 1일부터 7일까지 진행한다. 또한 해당 기간SK스토아에서 상품을 구매한 고객 500명을 추첨해 1만원의 적립금을 증정한다.

SK스토아_강력한 추석

더 다채로운 혜택 제공을 위해 새 이벤트도 마련했다. ‘스토또!(스토아 로또 이벤트)’ 행사로 SK스토아 앱에서 매주 1~20 중 5개의 숫자를 선택해 응모하면 추첨을 통해 최대 500만원의 적립금을 증정한다. 당첨 숫자는 매주 월요일 오전 11시 모바일 라이브 커머스 방송인 ‘SK스토아 쇼핑라이브’를 통해 추첨한다.

마지막으로 4050세대 겨냥 트렌드 프로그램인 ‘믿쓰진’ 론칭 1주년 기념 행사도 진행한다. 9월 한달 동안 ‘믿쓰진’ 프로그램에서 선보인 상품을 모바일로 구매한 고객 중 20명을 추첨해 ‘풀리오 종아리 마사지기 V3’를 증정할 예정이다.

윤화진 SK스토아 모바일사업본부장은 ”추석을 앞두고 미리 선물을 구매하는 고객들을 겨냥해 적립금부터 사은품까지 다양한 혜택을 마련했다”며, “즐길거리까지 갖춘 SK스토아 앱을 통해 추석 선물 구매는 물론 합리적 혜택까지 누리시길 바란다”고 말했다.