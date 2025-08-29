아누아 PDRN 라인, 9월 올영픽 선정...30일 브랜드데이

글로벌 브랜드 빌더 기업 더파운더즈(각자대표 이선형, 이창주)가 운영하는 글로벌 뷰티 브랜드 아누아(ANUA)가 9월 올영픽에 선정되며 베스트셀러 ‘PDRN 라인’ 5종을 선보인다고 29일 밝혔다.

올영픽은 올리브영이 매월 선정한 인기 브랜드 제품을 특별 혜택가로 제공하는 프로모션으로, 이번 9월 한 달간 주요 올리브영 매장에서 아누아 PDRN 라인을 만나볼 수 있다. 또한, 올영세일(8/29~9/4) 기간 중 30일 단 하루 진행하는 브랜드데이와 올영라이브를 통해 풍성한 혜택을 제공할 예정이다.

이번 올영픽에 선정된 아누아 ‘PDRN 라인’은 세럼, 토너, 크림, 패드, 마스크팩 등 총 5종으로 구성됐다. PDRN과 히알루론산, 콜라겐을 아누아만의 스마트 캡슐 공법으로 안정화해 피부 깊숙이 유효 성분을 전달하는 것이 특징이다. 수분 공급은 물론 광채·탄력 개선까지 한 번에 케어할 수 있어, 아누아의 주력 제품인 ‘어성초 라인’을 잇는 차세대 히어로 라인으로 주목받고 있다.

관련기사

[사진자료] 아누아 PDRN 라인

오는 30일 아누아 단독으로 열리는 브랜드데이에서는 PDRN 전 라인을 한정 구성과 사은품 증정 등 다양한 프로모션과 함께 선보인다. 같은 날 저녁 8시에는 올리브영 온라인몰에서 올영라이브 방송을 진행하며, 라이브 중에만 만날 수 있는 특별한 혜택도 준비했다.

아누아 관계자는 “이번 올영픽과 브랜드데이, 올영라이브를 통해 더 많은 소비자들이 아누아 PDRN 라인을 경험하길 기대한다”며, “앞으로도 혁신적인 제품과 차별화된 혜택으로 글로벌 K뷰티 대표 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.