요마트, ‘이마트에브리데이' 장보기 제공

배달앱 요기요의 장보기 서비스 ‘요마트’가 이마트에브리데이와 전략적 제휴를 맺었다고 29일 밝혔다. 앞으로 이마트에브리데이 194개 매장이 요마트와 연결된다.

특히, 앱 UI·UX를 개편해 여러 마트의 상품을 한 화면에서 비교할 수 있어, 보다 합리적이고 편리하게 장보기 서비스 이용이 가능하다.

이번 제휴를 기념해 요마트는 9월 14일까지 ‘이마트에브리데이 그랜드 오픈’ 기획전을 진행한다.

행사 기간 동안 이마트에브리데이 전용 상품을 특가로 구매할 수 있으며, 총 2만 3천원 상당의 쿠폰팩이 증정된다.

또한, 이벤트 페이지 3회 방문만으로 최대 1천원의 요기요 포인트를 받을 수 있는 ‘3일 출석 챌린지’가 진행되며, 이마트에브리데이 상품 5만원 이상 구매한 고객 전원에게 스타벅스 5천원 상품권이 지급된다.

아울러 이벤트 기간 내 리뷰를 작성한 고객에게는 최대 200원까지 요기요 포인트가 추가로 적립돼 다양한 방식으로 혜택을 누릴 수 있다.

요기요 김정훈 QC 사업실장은 “이번 이마트에브리데이 입점을 계기로 요마트 내 상품 구성이 한층 다양해졌다”며 “앞으로도 고객들의 합리적인 장보기 지원을 위해 다양한 혜택과 특가 상품 운영을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.