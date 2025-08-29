인터넷신문협회, 제7기 채용연계형 기자교육수료식 개최

한국인터넷신문협회는 9주간의 교육과정을 모두 마치고 28일 서울 중구 한국프레스센터 내 협회 회의실에서 '제7기 채용연계형 인터넷신문 기자 교육과정' 수료식을 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 교육은 지난 7월 3일부터 8월 28일까지 운영됐으며, AI 콘텐츠가 급증하는 미디어 환경에서 기자로서 갖춰야 할 기본 소양과 현장 적응력 강화에 중점을 두고 진행되었다.

김기정 회장은 수료식에서 "새로운 출발선에 선 수료생들이 기자로서 매일 성장하며 가슴 뛰는 삶을 살아가길 바란다"며 "협회도 신입 기자들이 현장에서 더 크게 성장할 수 있도록 아낌없는 응원과 지원을 다하겠다"고 말했다.

방두철 교육센터장은 "세상의 이야기를 기록하는 기자는 여전히 가장 매력적이고 가치 있는 직업"이라며 "앞으로 언론 현장에서 멋진 동료로 만나게 되기를 기대한다"고 격려했다.

협회는 교육 수료생들에게 회원사 입사 면접 기회를 제공한다. 29일부터 채용 연계 절차가 진행된다. 제8기 교육과정은 11월 모집을 시작해 내년 1월 개강할 계획이다.