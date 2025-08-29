W컨셉, ‘세터’ 입점...최대 40% 할인

FW시즌 컬렉션 스웨트 셔츠, 후드티, 트랙팬츠 등 공개

유통입력 :2025/08/29 08:33

안희정 기자

패션 플랫폼 W컨셉은 캐주얼 브랜드 ‘세터(SATUR)’가 공식 입점한다고 29일 밝혔다.

세터는 2020년 남성 라인에서 시작한 캐주얼 브랜드다. ‘토요일을 선물하세요’라는 브랜드 슬로건에 맞춘 독자적인 브랜드 감성으로 남성부터 여성라인까지 확장하며 20~30대 중심의 두터운 팬덤을 보유하고 있다.

먼저, 세터의 25년 가을·겨울(FW) 시즌 컬렉션을 공개한다. 브랜드 핵심 상품인 시그니처 로고와 클래식한 디자인을 활용한 스웨트셔츠, 후드티, 트랙팬츠, 데님 등 총 190여 종의 상품을 선보인다.

세터

내달 4일까지 세터 출시 기획전을 열고, 브랜드 전 상품 최대 40% 할인 등 행사도 진행한다. 브랜드 30% 할인쿠폰을 발급해 할인 혜택을 높였다. 또한, 상품 구매 후 포토 후기를 작성한 고객을 추첨해 ‘레더 에어팟케이스(글로시 블랙)’를 증정한다.

이번 세터 입점은 올해 추진 중인 캐주얼 카테고리 강화의 일환이다. W컨셉은 다이닛, 닉앤니콜, 오아이오아이컬렉션 등 브랜드를 입점시키며 캐주얼 라인업을 확대하고 있다.

신황민 W컨셉 상품기획담당은 “캐주얼웨어를 일상복과 출근복으로 모두 활용하면서 수요가 높아지는 추세"라며 “캐주얼웨어를 활용한 실용적 스타일링 방법을 다양하게 선보일 계획”이라고 말했다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
세터 W컨셉

