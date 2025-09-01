11번가, ‘디지털 십일절’서 로봇청소기·고효율가전 할인

11번가가 1일부터 오는 10일까지 열흘간 대규모 디지털∙가전 쇼핑축제 ‘디지털 십일절’을 실시한다고 이날 밝혔다.

‘디지털 십일절’은 고물가 상황 속에서 디지털∙가전 쇼핑 부담을 줄이고자 11번가가 올해 새롭게 선보인 기획전이다. 신학기와 혼수·이사 시즌에 맞춰 연중 최고 수준의 할인을 제공한다.

이번 행사에는 삼성전자, LG전자, 캐리어, AMD, 로보락, 드리미, 나르왈, 브라운, 캐치웰, 린나이, 쿠첸, 노비타, 돌체구스토 등 국내외 주요 디지털∙가전 브랜드가 총출동해 최신 디지털 기기와 인기 가전을 온라인 최저가 수준에 선보인다.

특히, 필수 생활가전으로 자리잡은 로봇청소기를 역대급 할인가에 만나볼 수 있다. 오늘(1일) 드리미의 ‘X40 Ultra’(액세서리 키트 증정)를 최대 혜택가 89만원대에 한정수량 선착순 판매하며, 내일(2일) 로보락의 최상위 모델 ‘S9 MaxV Ultra’ 풀 패키지(전용 액세서리 키트, 전용 클리너 포함)를 164만원대에, 오는 4일 로보락 ‘Q레보 프로 로봇청소기’(직배수 스테이션 증정)를 65만원대에 선보인다.

에너지 고효율 가전도 더욱 알뜰하게 구매할 수 있다. ‘삼성 비스포크 AI 냉장고 4도어 902L 푸드쇼케이스’(RM70F90M1ZD, 188만원대), ‘LG 디오스 오브제컬렉션 식기세척기 14인용’(DUE5BGL1E, 87만원대) 등 ‘으뜸효율 가전제품 환급사업’ 대상 특가 상품을 다양하게 준비했다. 구매 고객은 ‘디지털 십일절’ 할인과 10%(최대 30만원) 환급 혜택을 동시에 누릴 수 있다.

이 외에도 AMD 프로세서를 탑재한 ‘LG그램 AI’(15ZD80T-GX56K, 119만원대), ‘MSI 32인치 4K 커브드 게이밍 모니터’(MAG321CUP, 34만원대) 등 신학기 맞이 노트북/모니터 특가 행사도 다양하게 마련했다. 쿠쿠, 코웨이, 청호나이스 등 렌탈 상품도 다양한 구매 혜택과 함께 선보인다.

지난 행사에서 고객들에게 큰 호응을 얻었던 라이브 방송도 준비했다.

‘LIVE11’을 통해 삼성 갤럭시, LG가전, 필립스 등과 함께 총 30건의 라이브 방송을 선보이며, 방송 별로 추가 할인 및 사은품 증정 등 한정 혜택을 제공한다.

‘디지털 십일절’ 참여 고객들을 위한 이벤트도 다채롭다. 행사 기간 디지털·가전 제품을 3회 이상 구매하고 총 구매 금액이 30만원 이상이면 ‘11페이 포인트’를 최대 300만 포인트까지 받을 수 있는 ‘디지털 페이백 헌터스’ 이벤트에 참여할 수 있다. 매일 11번가의 학생 전용 무료 멤버십 ‘캠퍼스플러스’를 통해 학생 인증을 완료한 고객 11명을 추첨해 치킨+콜라 상품권을 증정하는 이벤트도 진행된다.

행사 기간 상품 별로 최대 30만원 즉시할인에 최대 5% 카드사 추가 할인(신한/BC/KB국민/롯데/NH농협, 최대 20만원 할인) 혜택이 제공된다. 11페이 결제 시 최대 22개월 무이자 할부 혜택도 누릴 수 있다.

11번가 유승범 디지털/리빙/뷰티담당은 “디지털∙가전 수요가 늘어나는 시즌에 맞춰, 인기 상품을 경쟁력 있는 가격에 확보해 실질적인 고객 혜택을 제공하는 데 집중했다”면서, “생활 필수 가전부터 고효율 프리미엄 제품까지 실속 있게 쇼핑할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.