中 SAIC, ‘전고체 배터리’ 2027년 양산 목표…1년 지연

중국 상하이자동차(SAIC)가 전고체 배터리를 오는 2027년까지 대량 양산할 계획이다. 이전 발표에 비해선 목표 시점이 1년 지연됐다.

카뉴스차이나는 IT홈을 인용해 SAIC가 전고체 양산 시점을 이같이 언급했다고 지난 23일 보도했다.

이날 SAIC는 협력사인 칭타오파워의 상하이 안팅 소재 전고체 배터리 샘플 생산라인 가동이 시작됐다고 밝혔다. 지난 2022년 SAIC는 칭타오에너지와 전고체 배터리 공동 연구소를 설립한 바 있다.

이후 내년에 전고체 배터리를 탑재한 전기차에 대한 테스트를 거친 뒤 배터리 양산을 추진한다는 계획이다.

SAIC는 개발 중인 전고체 배터리의 에너지 밀도는 kg당 400Wh 이상, 리터 단위로는 820Wh 이상, 단일 셀 용량은 75Ah 이상 달성을 목표로 하고 있다. SAIC 자체 테스트 결과에 따르면 개발 중인 전고체 배터리는 못 관통 시험을 통과했으며, 200도 수준의 고온 챔버에서도 발화 또는 폭발이 발생하지 않았다. 저온 환경에서도 에너지 용량을 90% 이상 보존했다.

지난해 8월 SAIC는 전고체 배터리 양산 시점을 2026년으로 계획했다. 이후 지난 4월 개최한 자체 행사에선 양산 시점을 올해 말로 언급하기도 했다. 이전 발표에 비해선 양산 시점이 이전보다 1년 이상 지연됐다.

SAIC는 전고체 배터리를 신형 MG4에 탑재한다는 계획이다.

SAIC 외 중국 전기차, 배터리 업계 주요 기업들은 전고체 배터리 개발에 박차를 가하고 있다.

지난 23일 광저우자동차그룹(GAC)은 에너지 용량 60Ah 이상 전고체 배터리셀 소량 생산라인을 완공했다며, 2027년부터 2030년 중 대량 양산을 개시할 계획이라고 밝혔다.

중국 배터리 기업 고션은 지난달 전고체 배터리 파일럿 라인을 연간 생산능력(CAPA) 2GWh 규모로 확대한다고 밝혔다. 고션은 오는 2027년 전고체 배터리를 일부 전기차 모델에 테스트한 뒤 2030년 대규모 양산에 착수할 계획이다.