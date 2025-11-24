크래프톤, 신작 ‘PUBG: 블랙 버짓’ 12월 알파 테스트…"익스트랙션 장르 도전장"

크래프톤은 펍지 스튜디오가 12월 개발 중인 신작 ‘PUBG: 블랙 버짓(이하 블랙 버짓)’의 첫 번째 클로즈드 알파 테스트를 오는 진행한다고 24일 밝혔다.

‘블랙 버짓’은 탐험과 발견을 핵심으로 내세운 PvPvE ‘익스트랙션 슈터’ 장르다. 기존 배틀로얄의 생존과 전투 중심 문법을 넘어, 매 레이드마다 변화하는 위험과 진실에 맞서 싸우는 새로운 슈터 경험을 표방한다.

이용자는 초자연적 현상과 비밀 기술이 얽힌 ‘콜리 섬(Coli Island)’을 배경으로 숨겨진 시설을 탐험하고 전리품을 수집하며 섬의 비밀을 밝혀내야 한다. 펍지 스튜디오 측은 이를 “전투 그 이상, 탐험과 발견의 슈터 경험”이라고 소개하며 익스트랙션 장르로서의 차별점을 강조했다.

2월 클로즈드 알파 테스트 진행

이번 테스트는 태평양 표준시(PST) 기준 12월 12일부터 14일, 19일부터 21일까지 주말을 중심으로 총 6일간 진행된다. 대상 플랫폼은 PC(스팀)이며 북미, 유럽, 아시아 지역 이용자가 참여할 수 있다. 크래프톤은 이번 알파 테스트를 통해 핵심 게임플레이 요소를 점검하고 커뮤니티 피드백을 수렴해 향후 개발 방향을 구체화할 계획이다.

테스트 참여를 희망하는 이용자는 스팀 상점 페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며, 테스트 기간 중 SOOP과 치지직 드랍스를 통해서도 액세스 키를 획득할 수 있다.

특히 이번 테스트는 비밀유지계약(NDA) 없이 진행돼 스트리머와 크리에이터가 자유롭게 게임 플레이 영상, 리뷰, 스트리밍 콘텐츠를 제작하고 공유할 수 있다. 공식 X(구 트위터)와 스팀 공지사항을 통해 선정된 크리에이터에게는 커뮤니티 배포용 알파 테스트 코드가 추가로 제공된다.