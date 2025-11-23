케이블TV협회, 저소득층 겨울나기 지원 동참

한국케이블TV방송협회는 지난 21일 서울 서대문구에 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 성금을 전달하고 지역사회 나눔 활동에 앞장섰다.

‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인은 2001년부터 진행된 대표적인 지역 나눔 사업이다. 저소득 계층의 이사비·의료비·공과금 체납비를 비롯해 가족돌봄청년의 교육비와 간병비 등을 지원한다.

한국케이블TV방송협회 황희만 회장은 “케이블TV는 지난 30년간 지역의 일상과 가장 가까운 곳에서 지역민과 함께해 왔다”며 “지역 공동체의 안전망 강화와 복지 향상을 위해 지속적으로 역할을 다하겠다”고 말했다.

이성헌 서대문구청장은 “케이블TV는 오랫동안 지역과 함께 호흡하며, 우리 동네 이야기를 담아온 소중한 매체”라며 “구청장으로서 지역이 살아 숨 쉬는 미디어 생태계를 만드는 데 함께하겠다”라고 말했다.