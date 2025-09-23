서경방송 ENT, 유튜브 구독자 10만 돌파

지역방송 최초 2개 채널 실버 버튼 보유…뉴미디어 전략 가속

방송/통신입력 :2025/09/23 17:26

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

서경방송이 유튜브 채널 ‘서경방송 ENT’ 구독자가 10만명을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

서경방송은 경남 서부권을 대표하는 지역 케이블TV 방송사로, 2020년 뉴스 전문 채널 ‘서경방송 NEWS’를 통해 첫 10만 구독자를 달성했다. 이번 성과로 인해 지역방송사 가운데서는 처음으로 두 채널에서 유튜브 ‘실버 버튼’을 보유하게 됐다.

서경방송 ENT는 지역민이 직접 참여하는 축제·공연 콘텐츠를 전국 어디서나 즐길 수 있도록 기획·제작해왔다.

이번 성과는 방송 권역이 제한된 지역방송이 뉴미디어 플랫폼을 통해 물리적·제도적 한계를 뛰어넘었다는 점에서 의미가 있다.

관련기사

서경방송은 “뉴미디어 플랫폼을 적극 활용할 계획”이라며 “지역적 뿌리를 지키면서도 전국 시청자와 공감할 수 있는 콘텐츠를 확대해, 더 많은 시청자에게 재미와 가치를 전달하겠다”고 밝혔다.

현재 서경방송은 ▲지역뉴스 전문 채널 ‘서경방송 NEWS’(구독자 18만3천명) ▲축제·공연 콘텐츠 중심의 ‘서경방송 ENT’(구독자 10만명) ▲생활정보 채널 ‘서경방송 PLAY’(구독자 1만9천명) 등 3개 채널을 운영 중이며, 전체 구독자는 30만명을 넘어섰다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
서경방송 ENT NEWS 케이블TV 유튜브 실버 버튼 구독

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

K-배터리, 한국엔 껍데기만 남을라…"골든타임 놓치지 말아야"

"도심에서 40분"…김동선의 하이엔드 리조트 ‘안토’ 가보니

"보안은 장식이 아닙니다, 신뢰입니다"

글로벌 AI 혁신 '한 눈에'…코히어·LG CNS 등 총출동

ZDNet Power Center