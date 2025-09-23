서경방송 ENT, 유튜브 구독자 10만 돌파

서경방송이 유튜브 채널 ‘서경방송 ENT’ 구독자가 10만명을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

서경방송은 경남 서부권을 대표하는 지역 케이블TV 방송사로, 2020년 뉴스 전문 채널 ‘서경방송 NEWS’를 통해 첫 10만 구독자를 달성했다. 이번 성과로 인해 지역방송사 가운데서는 처음으로 두 채널에서 유튜브 ‘실버 버튼’을 보유하게 됐다.

서경방송 ENT는 지역민이 직접 참여하는 축제·공연 콘텐츠를 전국 어디서나 즐길 수 있도록 기획·제작해왔다.

이번 성과는 방송 권역이 제한된 지역방송이 뉴미디어 플랫폼을 통해 물리적·제도적 한계를 뛰어넘었다는 점에서 의미가 있다.

서경방송은 “뉴미디어 플랫폼을 적극 활용할 계획”이라며 “지역적 뿌리를 지키면서도 전국 시청자와 공감할 수 있는 콘텐츠를 확대해, 더 많은 시청자에게 재미와 가치를 전달하겠다”고 밝혔다.

현재 서경방송은 ▲지역뉴스 전문 채널 ‘서경방송 NEWS’(구독자 18만3천명) ▲축제·공연 콘텐츠 중심의 ‘서경방송 ENT’(구독자 10만명) ▲생활정보 채널 ‘서경방송 PLAY’(구독자 1만9천명) 등 3개 채널을 운영 중이며, 전체 구독자는 30만명을 넘어섰다.