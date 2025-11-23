[포토] 지자기 폭풍에 북반구 뒤덮은 오로라…"11㎞ 상공서 포착"

강력한 G4 등급 지자기 폭풍이 지구를 강타했을 당시 나타난 오로라 현상을 포착한 사진이 공개됐다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 20일(이하 현지시간) 보도했다.

지난 12일 항공기 조종사이자 사진작가인 매트 멜닉은 영국 런던에서 캐나다 캘거리로 향하는 보잉787 드림라이너 기내에서 약 11㎞ 상공을 순항하던 중 장관을 이룬 오로라 쇼를 촬영했다.

지난 주 강력한 G4 지자기 폭풍이 몰아쳤을 때, 드림라이너 조종사가 지표면을 장식한 오로라의 모습을 사진으로 촬영했다. (출처=매트 멜닉)

그는 "이맘때쯤이면 유럽 상공을 비행할 때 90%의 확률로 오로라를 볼 수 있다”면서도 "이번 비행은 강력한 태양 플레어가 진행 중이어서 더욱 특별했다”고 밝혔다.

사진=매트 멜닉

11월 11일과 12일 북반구 하늘은 G4 등급의 강력한 지자기 폭풍으로 인해 캐나다와 미국을 엄어 남쪽의 멕시코까지 강렬한 오로라가 펼쳐졌다. 이는 최근 활발히 활동 중인 태양흑점 AR4274에서 발생한 코로나질량방출(CME)에 이후 나타난 현상이다. CME는 태양에서 방출되는 거대 자기장과 플라즈마의 폭발이다.

관련기사

사진=매트 멜닉

멜닉은 "큰 태양 폭풍이 발생하는 정확한 시간에 비행하는 경우는 매우 드물다”며, “이 놀라운 현상을 직접 목격할 수 있어서 운이 좋았다”고 소감을 밝혔다.

그는 이 장면을 담기 위해 캐논 R6 마크II에 캐논 RF 20mm F1.4 L VCM 렌즈를 함께 사용했다고 전했다.