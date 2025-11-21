오라클, AI 투자 확대로 재무 위험↑…CDS 가격 3배 '껑충'

오라클이 인공지능(AI) 인프라에 투자를 늘리면서 재무적 부담이 커지고 있다는 분석이 나왔다. 오라클 관련 신용부도스와프(CDS) 가격이 최근 몇 달간 가파르게 상승했다는 이유에서다.

21일 인터콘티넨탈 익스체인지(ICE) 데이터서비스에 따르면 오라클의 5년 만기 CDS 스프레드는 최근 연 1.11%포인트까지 오른 것으로 나타났다. 이는 불과 몇 달 전보다 약 세 배 증가한 수치다.

CDS는 기업이 빚을 갚지 못할 상황에 대비하는 금융상품이다. CDS 가격이 오르면 시장이 해당 기업의 신용 위험도를 높게 본다는 의미다.

래리 엘리슨 회장 겸 최고기술책임자(CTO)(사진=오라클)

오라클 CDS 수요가 급증한 배경으로는 막대한 AI 인프라 투자 규모, 복잡한 자금 조달 구조, 마이크로소프트, 알파벳보다 낮은 신용등급 등이 지목된다. 바클레이즈는 최근 7주 동안 오라클 CDS 거래 규모가 50억 달러(약 7조4천억원)에 달했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간 2억 달러와 비교하면 수십 배 가까이 늘어난 셈이다.

반면 신용평가사들은 여전히 오라클을 '투자등급'으로 유지하고 있다. 단기간 내 채무불이행 가능성은 낮다는 평가를 내놓고 있다. 그럼에도 AI 시장 전반의 신용이 흔들릴 경우 CDS 가격이 추가 상승할 것이라는 예측은 이어지고 있다.

오라클이 민감한 시장 지표로 떠오른 또 다른 이유는 초대형 AI 인프라 프로젝트 '스타게이트' 참여에도 있다. 오라클은 오픈AI, 소프트뱅크와 향후 5년간 약 5천억 달러(약 740조원)를 투입해 미국 내 초대형 AI 인프라를 구축할 계획이다. 이 가운데 뉴멕시코에 들어설 데이터센터 개발에는 20여 개 은행이 180억 달러 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF)을 제공한다.

오라클은 이와 별도로 지난 9월에도 180억 달러 규모의 회사채를 발행했다. 당시 기준 올해 최대 규모 기업 채권 발행이었다.

오라클 주가 역시 불안한 흐름을 보이고 있다. AI 투자 과열을 둘러싼 논란 속에 오라클 주가는 지난 9월 10일 고점 대비 36% 하락했다.

블룸버그통신은 "AWS·마이크로소프트·구글 등 '빅3' 클라우드 사업자를 추격하기 위해 오라클이 공격적으로 인프라 투자를 확대하면서 재무 부담이 가중되고 있다는 분석이 나오고 있다"고 보도했다.