알서포트, 오라클 클라우드로 AI 서비스 강화…인프라 비용 40% 절감

알서포트(대표 서형수)가 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)를 기반으로 고성능 인공지능(AI) 서비스 경쟁력을 강화하며 인프라 비용을 약 40% 절감했다.

알서포트는 AI 기반 서비스 확장을 위해 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI) 및 오라클 AI 서비스를 확대 도입했다고 22일 밝혔다. OCI 도입을 통해 기존 대비 40%의 인프라 운영 비용을 절감하고 성능·안정성·보안을 모두 강화했다.

알서포트는 2023년부터 OCI를 도입해 글로벌 고객 수요에 대응하고 클라우드 기반 확장성을 확보해왔다. 리모트콜(RemoteCall), 리모트뷰(RemoteView), AI레포토(AI:repoto) 등 주요 서비스 운영에 OCI를 적용함으로써 트래픽 급증에도 일관된 서비스 품질을 유지하고 시스템 효율성을 크게 높였다.

알서포트, 오라클 클라우드 인프라스트럭처 기반으로 고성능 AI 서비스 사업 강화(이미지=오라클)

OCI는 GPU 기반 컴퓨팅 리소스를 유연하게 활용할 수 있어 AI 모델 훈련과 실행 효율도 개선됐다.

서형수 알서포트 대표는 "알서포트는 글로벌 원격 시장을 선도하며 AI 기술로 제품을 고도화하고 있다"며 "OCI는 비용 효율성과 성능, 보안을 모두 갖춘 인프라로, 급증한 글로벌 수요를 효과적으로 관리하고 AI 서비스 확대를 가속화할 수 있게 됐다"고 말했다.

이어 "OCI를 기반으로 K-소프트웨어의 차별화된 성능과 안정성을 글로벌 시장에 입증하겠다"고 덧붙였다.

알서포트는 OCI 컴퓨트, 블록 볼륨, 파일 스토리지, 오브젝트 스토리지, 네트워킹, 네트워크 방화벽 등 다양한 OCI 서비스를 활용해 유연한 클라우드 인프라를 구축했다. 이를 통해 서비스 품질 향상과 함께 안정적인 글로벌 운영 기반을 마련했다.

한국오라클 김성하 사장은 "알서포트의 사례는 국내 기업이 오라클 클라우드를 통해 AI 기반 서비스를 어떻게 발전시킬 수 있는지를 보여주는 대표적 성공 모델"이라며 "오라클은 앞으로도 국내 기업들의 혁신과 글로벌 확장을 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.