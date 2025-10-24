오픈AI 짝꿍 오라클, '스타게이트' 위해 역대급 자금 조달…5.4조 투입

오픈AI와 함께 '스타게이트'를 통해 5천억 달러 규모의 인공지능(AI) 인프라 투자에 나선 오라클이 대규모 자금 수혈에 나섰다.

24일 블룸버그통신에 따르면 오라클은 JP모건 체이스, 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹 등과 이르면 오는 27일 380억 달러(약 5조4천522억원) 규모의 부채 발행에 나선다. 이는 AI 인프라 구축을 위한 자금조달 중 사상 최대 규모다.

웰스파고, BNP파리바, 골드만삭스, 스미토모미쓰이은행, 소시에테제네랄 등도 1차 주관사 선정 이후 이번 자금 조달에 참여한 것으로 알려졌다. 이번에 조달된 자금은 텍사스 데이터센터(232억5천만 달러)와 위스콘신 프로젝트(147억5천만 달러)에 각각 분배돼 사용된다. 두 데이터센터는 밴티지 데이터센터가 개발 중으로, 오라클은 이를 활용해 오픈AI를 지원할 계획이다. 이는 '스타게이트'의 일환이다.

UBS 글로벌 리서치 관계자는 "오라클의 이번 자금 조달은 AI 인프라 확충을 위한 민간 자본의 흡수력이 얼마나 커졌는지를 보여준다"며 "오라클과 오픈AI의 파트너십은 단순한 기술 협력 이상으로, AI 클라우드 시장의 새로운 자금 조달 모델로 자리잡을 것"이라고 말했다.

관련기사

오라클 본사 전경 (사진=셔터스톡)

AI 투자 열풍이 가열되면서 투자자들의 참여도도 점차 높아지는 분위기다. 특히 대형 은행, 사모펀드 등은 AI 인프라 확장을 위한 대규모 채권 발행을 두고 주도권 경쟁을 벌이고 있다.



앞서 메타는 루이지애나 데이터센터 확장을 위해 핌코(PIMCO)와 블루아울캐피털을 주관사로 선정해 2천900억 달러 규모의 부채 및 지분 거래를 체결한 바 있다. 지분은 메타가 20%, 블루아울캐피털이 80%를 차지한다. 이를 위해 블루아울캐피털은 약 70억 달러 현금을 초기 투입했고 다양한 펀드에 채권을 팔고 있다. 글로벌 자산운용사인 핌코는 약 180억 달러어치 채권을 사들여 일주일 만에 약 20억 달러의 평가 이익을 얻었다.

업계 관계자는 "AI 수요 확대가 실적 개선으로 즉시 이어지지 않을 경우 업체들의 부채 부담이 빠르게 늘어날 수 있다"며 "계약 상대방 리스크와 투자 회수 기간의 불확실성이 단기 신용 안정성에 부담 요인이 될 수 있다"고 우려했다.