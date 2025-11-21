[프로필] 윤장현 삼성전자 DX부문 CTO 사장 겸 삼성 리서치장

삼성전자는 삼성벤처투자 대표이사 윤장현 부사장을 삼성전자 DX부문 CTO 사장 겸 삼성 리서치장으로 승진시켰다고 21일 밝혔다.

삼성전자 윤장현 사장(사진=삼성전자)

윤 사장은 MX사업부 IoT & Tizen개발팀장, S/W 플랫폼팀장, S/W담당 등의 보직을 역임했으며, 2024년 말 삼성벤처투자 대표이사를 맡아 AI, 로봇, 바이오, 반도체 등 유망기술 투자를 주도해 왔다.

사장 승진과 함께 DX부문 CTO로서 모바일, TV, 가전 등 주력 사업과 AI, 로봇 등 미래 기술간의 시너지를 만들어 나갈 계획이다.

■ 인적사항

- 연령 : 56세('68년생)

- 학력 : GIT 전자공학('03,박사)

서울대 전기공학('96,석사)

서울대 전기공학('94,학사)

■ 주요경력

- '24.12 ~ 현재 삼성전자 삼성벤처투자 대표이사

- '24. 2~ '24.12  삼성전자 MX사업부 개발실 S/W담당 겸)S/W PL팀장

- '22.12 ~ '24.2  삼성전자 MX사업부 개발실 S/W담당

- '20. 1 ~ '22.12  삼성전자 MX사업부 개발실 S/W Platform팀장

- '18.12 ~ '20. 1  삼성전자 무선사업부 개발실 S/W상품화개발팀 S/W PL2그룹장

- '17.11 ~ '18.12  삼성전자 무선사업부 서비스사업실 IoT서비스팀장

- '17. 5 ~ '17.11  삼성전자 무선사업부 개발1실 IoT & Tizen개발팀장

- '14.12 ~ '17. 5  삼성전자 무선사업부 개발1실 Tizen개발팀 담당임원

- '13.12 ~ '14.12  삼성전자 무선사업부 개발실 SLP개발팀 담당임원

- '11.12 ~ '13.12  삼성전자 무선사업부 SLP개발그룹장

- '10.12 ~ '11.12  삼성전자 무선사업부 SLP Platform Lab장

- '08. 6 ~ '10.12  삼성전자 무선사업부 Linux Lab

- '07. 2 ~ '08. 5  삼성전자 무선사업부 MITs 공통 Lab

- '03. 9 ~ '07. 1  삼성전자 무선사업부 S/W Lab

