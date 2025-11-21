삼성전자 2026년 정기 사장단 인사 명단

노태문 삼성전자 대표이사 사장 겸)DX부문장, MX사업부장

반도체ㆍ디스플레이입력 :2025/11/21 09:13    수정: 2025/11/21 10:01

▲ 승 진

삼성벤처투자 대표이사 윤장현 부사장 

→ 삼성전자 DX부문 CTO 사장 겸)Samsung Research장

▲ 위촉업무 변경

삼성전자 대표이사 겸)DS부문장, 메모리사업부장, SAIT원장 전영현 부회장

→ 삼성전자 대표이사 부회장 겸)DS부문장, 메모리사업부장

삼성전자 DX부문장 직무대행 겸)MX사업부장 노태문 사장

→ 삼성전자 대표이사 사장 겸)DX부문장, MX사업부장

삼성전자 SAIT원장 박홍근 사장 (신규 위촉)

삼성전자 사옥 (사진=삼성 뉴스룸)
삼성전자

