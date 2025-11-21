삼성전자 2026년 정기 사장단 인사 명단

▲ 승 진
삼성벤처투자 대표이사 윤장현 부사장
→ 삼성전자 DX부문 CTO 사장 겸)Samsung Research장
▲ 위촉업무 변경
삼성전자 대표이사 겸)DS부문장, 메모리사업부장, SAIT원장 전영현 부회장
→ 삼성전자 대표이사 부회장 겸)DS부문장, 메모리사업부장
삼성전자 DX부문장 직무대행 겸)MX사업부장 노태문 사장
→ 삼성전자 대표이사 사장 겸)DX부문장, MX사업부장
삼성전자 SAIT원장 박홍근 사장 (신규 위촉)
노태문 삼성전자 대표이사 사장 겸)DX부문장, MX사업부장
