넷플릭스-KOCCA, 영상 콘텐츠 전문가 1148명 배출

넷플릭스는 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)과 함께 영상 콘텐츠 전문 인력을 양성하기 위한 프로그램 ‘KOCCA x NETFLIX 프로덕션 아카데미’를 최근 성황리에 마무리했다고 21일 밝혔다.

이 프로그램은 2023년 4월 한국콘텐츠진흥원·영화진흥위원회·넷플릭스가 체결한 ‘국내 영상콘텐츠 제작 인력 역량 강화’ 업무협약의 일환으로 시작됐다. 한국 콘텐츠 제작 인력의 글로벌 실무 역량 강화와 K-콘텐츠 산업 경쟁력 제고를 목표로 한다.

각 교육 과정에는 넷플릭스 관계자와 국내외 업계 전문가들이 강연자로 참여해 글로벌 현장에서 실제 활용되는 제작 기술·협업 프로세스·품질 관리 노하우 등을 심도 있게 전하는 것이 핵심이다.

2025년 6월부터 11월까지 진행된 교육 과정은 총 8개로 ▲K-콘텐츠 글로벌 더빙 교육 과정 ▲이노베이션 워크숍 ▲프로덕션 사운드 워크숍 ▲시각효과(VFX)·버추얼 프로덕션 워크숍 ▲OTT 시리즈 기획 캠프 ▲OTT 시리즈 기획·연출 워크숍 ▲글로벌 자막 현지화 워크숍 ▲예능 시각효과(VAF) ACES(Aacademy Color Encoding system) 컬러 매니지먼트 교육 등으로 구성됐다.

참여자들은 각 세션을 통해 글로벌 제작 환경에서 요구되는 최신 트렌드와 실무 스킬을 폭넓게 익히며, K-콘텐츠가 전 세계에서 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 다지는 경험을 쌓았다. 또 교육생과 넷플릭스 관계자들이 모여 인사이트를 공유하는 네트워킹 시간 이외에도 넷플릭스 제작 현장에서 4개월간 직무를 경험할 수 있는 인턴십 프로그램도 함께 운영하며 실무 중심의 인력 양성 체계를 한층 강화했다.

올해는 1천148명의 한국 콘텐츠 산업 예비 인재들이 교육 과정을 수료했으며, 지난해에 이어 현재까지 넷플릭스와 콘진원의 프로덕션 아카데미를 수료한 인재는 누적 기준 약 2천300명을 넘어섰다.

넷플릭스 관계자는 “이번 프로그램을 통해 국내 신진 창작자들이 최신 기술과 글로벌 표준 제작 프로세스를 습득하고, 제작 현장에 직접 적용함으로써 작품의 완성도와 효율성을 높일 수 있게 되기를 바란다”며 "한국콘텐츠진흥원과 함께 단기 교육 프로그램을 넘어 한국 창작 생태계와의 동반 성장을 위해 노력할 계획”이라고 밝혔다.

전우영 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠기반본부장 직무대행은 “K-콘텐츠는 이제 지역을 넘어 세계 시장에서 영향력을 확고히 넓히고 있다며 이번 아카데미가 국제 제작 기준과 최신 기술을 직접 익히는 실질적 통로가 됐다”면서 “현장에서 바로 쓰이는 전문 기술과 표준 절차를 체계적으로 습득해 작품의 완성도와 제작 효율을 한층 높이는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.