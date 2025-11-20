ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 보건복지부
인사
입력 :2025/11/20 17:23
김양균 기자
◇국장급 전보 ▲연금정책관 손호준 ▲장애인정책국장 차전경
◇과장급 전보 ▲복지정책과장 이현주 ▲국제협력담당관 심은혜 ▲간호정책과장 하태길
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
보건복지부
