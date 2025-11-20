[인사] 보건복지부

인사입력 :2025/11/20 17:23

김양균 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 전보 ▲연금정책관 손호준 ▲장애인정책국장 차전경

◇과장급 전보 ▲복지정책과장 이현주 ▲국제협력담당관 심은혜 ▲간호정책과장 하태길

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
보건복지부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

美자회사 상장 놓고 충돌…LS "최선의 선택" vs 소액주주 "다른 방법 찾으라"

"제값 내면 호갱?"…복잡해진 OTT 셈법, 유형별 '꿀조합' 비교

"나만의 스타일 찾는다"…거리로 나온 W컨셉 옷장 가보니

삼성전자, 퇴임 임원 통보 시작…사장단 인사 임박

ZDNet Power Center