금보원, 최대 금융보안 컨퍼런스 'FISCON 2025' 개막

금융보안원은 20일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 'Leading the Change'를 주제로 국내 최대 금융정보보호 컨퍼런스인 'FISCON 2025'를 성공적으로 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 금융회사를 비롯해 금융보안 전문가 등 1600여명이 참석했다.

이날 행사는 기조강연 및 특별 강연과 더불어 각 세션별로 세션 발표가 준비됐다. 주제 강연은 ▲디지털 금융 전략 ▲기술 혁신 트렌드 ▲위협 대응 3개 분야 총 18개 주제로 금융보안 최신 동향 및 이슈를 공유했다. 또한 SGA솔루션즈, 엔키화이트햇 등 유수 보안 기업들의 전시 부스도 마련됐다.

FISCON 2025에 참석한 관계자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. (사진=금융보안원)

금융회사 보안담당자를 대상으로 진행된 비공개세션에서는 최근 이슈가 되고 있는 랜섬웨어의 공격 전략 및 전술 등을 분석하고, 2025년에 발생한 주요 IT 사고에 대한 대응방안도 깊이 있게 논의했다.

기조 강연은 임형우 LG AI연구원장이 진행했다. 임 원장은 국가대표 AI 5대 기업 선정 과정과 디지털금융에서의 AI 혁신 전략에 대해 발표했다. 이어진 특별강연에서는 최재붕 성균관대 교수와 서병윤 DSRV 이사가 금융 AI, 스테이블코인 등을 주제로 발표를 진행했다.

박상원 금융보안원장은 "AI는 인간의 개입 없이 스스로 판단하는 AI 에이전트로 진화하고 있으며, 디지털자산은 기존 금융 질서를 재편하고 있다"며 "이러한 변화만큼 보안 위협도 함께 커지고 있습니다.

AI 악용, 피싱, 신원도용, 디지털자산 보안 문제 등 새로운 위험이 현실화 되고 있다"고 진단했다.

박 원장은 이어 "보안은 더 이상 비용이 아닌 미래를 위한 전략적 투자"라며 "보안은 금융회사의 운영, 평판, 재무 전반에 직결되는 핵심 리스크이자 경쟁력의 근간"이라고 강조했다.