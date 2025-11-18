금보원, '스테이블 코인과 보안 전략' 세미나 28일 개최

금융보안원(원장 박상원)은 오는 28일(금) 여의도 금융투자협회 불스홀에서 `Next Finance : 스테이블코인이 여는 디지털금융과 보안 전략'을 주제로 세미나를 개최한다.

이번 세미나는 원화 스테이블코인 규율을 포함한 2단계 가상자산 입법을 앞둔 상황에서, 스테이블코인의 안전한 발행과 유통을 위한 보안 강화 방안 및 안정적인 스테이블코인 환경을 뒷받침할 인프라 구축 등을 논의하기 위해 마련했다.

세미나 프로그램에 앞서 금융위원회 가상자산과 심원태 사무관이 스테이블코인과 관련한 금융당국의 정책 동향을 설명한다. 이후 디지털자산 분야 다양한 전문가들이 스테이블코인의 신뢰 기반 환경 조성을 위해 필요한 보안, 인프라 구축, 자금세탁 등 실무사항을 발표한다.

NH농협은행 류창보 팀장이 해외 스테이블코인 활용 사례를 중심으로 국내 스테이블코인 활용 가능 분야를 소개하고, 김앤장 법률사무소 신상훈 전문위원이 스테이블코인 확산에 따른 자금세탁방지 대응 전략을 제시한다.

이어 LG CNS 송응준 책임이 CBDC 인프라 구축 경험을 바탕으로 스테이블코인 인프라 설계 방법 및 운영 시 고려사항을 설명하며, 금융보안원 허세경 팀장이 스테이블코인 인프라 구축 시 고려해야 할 보안 사항을 제시한다.

금융보안원 박상원 원장은 "스테이블코인을 포함한 디지털자산의 제도적 기반이 마련되고 있지만, 보안이나 인프라 구축에 대한 구체적 논의는 아직 충분하지 않다. 이번 세미나가 안전한 스테이블코인 생태계 마련에 일조하기를 바란다"고 밝혔다.