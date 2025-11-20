우리아메리카은행, 텍사스 오스틴 1호 한인은행 개점식

우리은행은 미국 현지법인 우리아메리카은행이 19일 텍사스주 오스틴 지점 개점 행사를 가졌다고 밝혔다.
우리아메리카은행은 지난 8월 미국 시장에 진출하는 한국 기업과 임직원들을 지원하기 위해 텍사스 오스틴에 한인은행 지점을 열었다.
텍사스주 오스틴은 IT·테크 산업의 중심지로 부상하고 있는 지역으로, 최근 테슬라(Tesla), 오라클(Oracle), 애플(Apple) 등 대형 글로벌 기업과 삼성전자를 비롯한 한국계 기업들의 진출이 활발하게 이뤄지고 있다.
관련기사
- "새 금융 시장 대응"…IBM, 디지털 자산 통합 솔루션 출시2025.11.20
- 피싱방지 앱 1위 에버스핀 ‘페이크파인더’, ISMS로 공급망 보안 강화 해법 부상2025.11.20
- [미장브리핑] 엔비디아 3Q 실적 예상치 상회…트럼프 "파월 해고하고싶어"2025.11.20
- 현금 사용 감소, ATM·수송업체 AI로 활로 모색한다2025.11.19
우리은행 관계자는 “우리아메리카은행은 임직원 급여통장 개설, 신용카드 발급, 기업 펌뱅킹 연계 서비스를 한인은행 중 유일하게 제공하고 있다"며 “이 지역에 진출하는 우리 기업들의 안정적인 정착과 현지 고객들의 금융 니즈 충족을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
한편, 우리아메리카은행은 1984년 미국에 첫 진출한 이후 뉴욕, 뉴저지 등 동부지역을 기반으로 캘리포니아, 조지아, 텍사스 등 주요 지역으로 영업을 확장, 현재 22개 지점과 4개 대출사무소(LPO) 등 총 26개 네트워크를 운영하고 있다.