[미장브리핑] 엔비디아 3Q 실적 예상치 상회…트럼프 "파월 해고하고싶어"

◇ 19일(현지시간) 미국 증시

▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.10% 상승한 46138.77.

▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.38% 상승한 6642.16.

▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.59% 상승한 22564.23.

(사진=이미지투데이)

▲엔비디아(Nvidia) 3분기 주당순이익 및 매출 시장 관측치 상회, 장외거래서 5% 이상 주가 급등. 주당순이익은 1.30달러로 예상치 1.25달러를 웃돌고 매출도 570억1천만달러로 예상치 549억2천만달러를 상회. 엔비디아는 분기 매출을 약 650억달러로 예상해 애널리스트들의 관측 616억6천만달러를 웃돌아. 데이터 센터 매출은 512억달러로 저년 대비 66% 증가.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 투자자들에게 "AI 버블에 대한 논의가 많지만 우리 입장에서는 상황을 매우 다르게 보고 있다"고 말해.

▲알파벳은 차세대 인공지능(AI) 제미나이3의 낙관론에 힘입어 약 3% 상승 마감.

▲10월 미국 연방준비제도(연준) 공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면 연준 위원들은 10월 금리 인하를 놓고 엇갈린 의견을 내놔. 12월 전망에 대해서도 많은 위원들이 적어도 2025년에는 추가 금리 인하가 필요하지 않다고 말해.

의사록에 따르면 몇몇 참석자들은 향후 회의 기간 동안 경제 상황이 예상대로 전개될 경우 12월에 연방기금금리 목표 범위를 추가로 인하하는 것이 적절할 수 있다고 평가했지만 많은 참석자들은 경제 전망에 따라 올해 남은 기간 동안 목표 범위를 유지하는 것이 적절할 것으로 보인다.

오는 12월 9~10일 회의에서 금리가 인하될 가능성이 급격히 낮아진 상황. CME 페드 워치 툴의 선물 가격 지표에 따르면 12월 금리 인하 확률은 약 3분의 1로 낮아져.

▲도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 D.C.에서 열린 미국-사우디 투자 포럼에서 제롬 파월 연준 의장을 해고하고 싶으며, 스콧 베센트 재무장관이 금리가 너무 높다는 점을 빨리 해결하지 않으면 (베센트 역시) 해고할 것이라고 말했다.

쿠시 데사이 백악관 대변인은 CNBC에 "백악관은 베센트 장관의 재무부 운영과 트럼프 대통령이 유능한 새 연준 의장을 찾는 데 전적인 신뢰를 보내고 있다"고 밝혀.