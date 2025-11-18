차기 신한금융 회장 압축 후보군 4명 발표…내부 3명·외부 1명

차기 신한금융지주 회장이 될 자격을 부여받은 압축 후보군 네 명이 발표됐다.

신한금융지주 회장후보추천위원회(회추위)는 18일 차기 대표이사 회장 최종 압축 후보군으로 이선훈 신한투자증권 대표·정상혁 신한은행장·진옥동 신한금융 회장 등 내부 출신 3명 인사와 외부 출신 1명을 포함해 4명을 선정했다고 밝혔다.

외부 후보는 후보 본인의 요청에 따라 공개하지 않을 방침이다.

신한은행 전경

회추위는 지난 9월 26일 경영승계절차를 개시한 이후 세 차례에 걸쳐 내부 및 외부 인사를 포함한 폭넓은 후보군에 대해 심층 심의를 진행했다고 부연했다.

곽수근 신한금융 회추위원장은 “회추위원 간 활발한 논의를 통해 최종 압축 후보군을 선정했다”며 “최종 회추위 개최 전, 외부 후보 대상으로 별도 간담회를 마련해 신한금융그룹에 대한 설명과 필요한 질의응답 시간을 가질 예정이며 회추위 사무국을 통해 최종 면접 준비에 필요한 내용을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

12월 4일 차기 회추위에 사외이사 전원이 참석하는 확대 회추위로 진행될 예정이며 각 후보의 성과, 역량 및 자격요건 부합 여부 등을 종합적으로 검증한다. 평판조회 결과 리뷰, 개인별 발표 및 면접 절차 등을 거쳐 회장 최종 후보를 추천할 계획이다.

향후 전체 이사회에서 최종 후보자에 대한 적정성을 심의하고 의결해 내년 3월 신한금융지주 정기 주주총회 승을 거쳐 회장으로 취임된다.