차기 우리금융 회장, 한 달 내 숏리스트 공개

차기 우리금융지주 회장 후보군을 압축한 '숏리스트'가 내달 말이나 내년 초께 공개된다.

18일 우리금융 측은 회장 후보군을 검증하는 임원후보추천위원(임추위)가 17일 열렸으며, 10월 28일 공식 위원회를 가동한 이후 두 번째 만남이라고 밝혔다.

내·외부 후보군 모두를 담은 롱리스트는 공개되지 않을 예정이며, 일각에서 하마평으로 이름을 올린 전직 금융위원회 관료 출신이 롱리스트에 포함됐는지는 알 수 없다고 설명했다.

우리금융그룹 전경.

우리금융지주 측은 임추위원들이 논의하는 최소 2개월의 시간이 지난 이후에야 숏리스트의 윤곽이 나올 것이라고 덧붙였다. 회의가 10월 28일 시작됐기 때문에 산술적인 계산으로는 내달 말이나 내년 초에 숏리스트 윤곽이 잡힐 것으로 추정된다.