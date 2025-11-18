이렇게 해야 연 12.5% 적금 들 수 있어

우리은행이 최고 연 12.5%를 제공하는 적금을 내놨지만, 5회 당첨이 연속돼야 이 같은 금리를 받을 수 있다.

이 상품은 '우리 두근두근 행운적금'으로 기본 금리는 연 2.5%이다. 매월 행운카드가 지급되는데 추첨을 통해 5장 모두 당첨돼야 회당 연 2.0%p의 우대 금리가 붙는다. 다 당첨되면 연 12.5%라곤 하지만 만기는 6개월이다.

우리은행은 예수금 확보를 위해 '고금리'처럼 보이는 적금을 속속 내놓고 있다. 지난 10월에는 특판 상품이라며 최고 연 7%의 '우리금융 다함께 적금'을 선보였다.

우리은행 전경.

우리금융 다함께 적금의 기본금리는 연 4.0%에 12개월 만기로 행운적금보다는 기본 조건이 좋지만 우대금리를 받기 위해서 ▲카드대금 10만원 이상 이체 ▲보험료 납부 ▲투자증권 이체 ▲마이데이터 연결 ▲마케팅 등 우리금융지주 계열사의 상품을 가입해야 하는 방식이다 보니 일부 금융소비자들의 불만이 나오기도 했다.

한편, 3분기 기준 우리금융지주의 원화 조달액은 2분기 대비 감소했다. 3분기 원화 조달합계액은 344조5천540억원으로 전 분기 350조8천30억원 대비 1.8% 감소했다.

우리은행 개인상품마케팅부 이영 부부장은 “이 상품은 임직원 대상 상품 공모전에서 채택된 아이디어를 바탕으로 개발됐으며, 제안자에게는 판매 실적 연동 인센티브를 제공할 예정이다”며, “금리 혜택에 ‘행운’이라는 체험 요소를 더한 신개념 적금으로, 재미와 혜택을 동시에 원하는 고객들로부터 많은 관심을 끌 것으로 기대된다”고 말했다.