스테이블코인 발행 비은행도 포용?…진지 구축하는 은행들

디지털 자산 2단계 법안에 스테이블코인과 관련된 규제가 들어가는 가운데, 은행이 스테이블코인에 대한 주도권을 뺏기지 않기 위한 '진지' 구축에 들어간 모양새다.

17일 관련업계에 따르면 최근 은행연합회는 독자적으로 스테이블코인을 발행할 때 어떤 경쟁력을 가질 수 있는지, 수익성을 낼 수 있는지 등에 대해 맥킨지에 컨설팅을 의뢰한 상태다.

은행권에서는 개별 은행이 독자적으로 컨설팅을 의뢰하는 것보다 시의성이 있는 주제인만큼 은행연합회를 통했다는 부연이다. 결과는 내년께 나올 것으로 보인다.

(사진=챗GPT 생성)

하지만 이를 두고 비은행권에서는 다른 방향으로 해석하고 있다. 정부가 발의할 디지털 자산 2단계 법안에 스테이블코인 발행을 비은행권까지 포함하는 방안을 염두에 두면서, 은행권이 대응했다고 보는 것.

핀테크 등 스테이블코인 생태계를 준비했던 비은행권에서는 "컨설팅 결과와 여론에 따라 비은행권 발행 스테이블코인 장·단점에 대해 전문 상담을 받아야 할지 결론을 지을 것"이라고 설명했다.

관련기사

이밖에도 은행권들은 스테이블코인이 실생활에 결제될 것이라고 보고 국내 유통기업과 손잡고 있다. 신한은행은 롯데·신세계 등 유통 대기업과 협업 전선을 만든 것 외에도 신한은행의 자회사 배달서비스 '땡겨요'에 스테이블코인을 도입하는 방안에 대해서도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

은행권 관계자들은 "개별 은행마다 스테이블코인을 바라보는 관점이 다양하고 필요성에 대해서도 의견이 엇갈리고 있다"며 "준비는 하고 있지만 스테이블코인에 관한 규제가 나와야 구체적인 내용들을 발표할 수 있을 것"이라고 설명했다.