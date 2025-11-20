"새 금융 시장 대응"…IBM, 디지털 자산 통합 솔루션 출시

IBM이 디지털 자산을 안전하게 보관·거래할 수 있는 통합 환경을 마련했다.

IBM은 'IBM 디지털 에셋 헤이븐'을 출시했다고 20일 밝혔다. 이 플랫폼은 규제 준수와 시스템 통합까지 단일 솔루션에서 처리할 수 있게 설계됐다.

IBM 디지털 에셋 헤이븐은 글로벌 디지털 지갑 인프라 기업 Dfns 기술을 기반으로 구축됐다. IBM의 보안 인프라에 Dfns의 디지털 자산 보관 기능을 결합해 규제 조건과 성능 요구를 모두 충족하는 구조를 갖췄다.

IBM 디지털 에셋 헤이븐. (사진=IBM)

이 플랫폼은 토큰화 자산과 스테이블코인이 확산하는 환경에서 금융기관이 상품 포트폴리오를 재편하도록 지원한다. IBM은 보안성과 기술 신뢰성을 핵심 요소로 삼아 기관들이 디지털 경제에 참여하도록 하는 데 목적을 두고 있다.

거버넌스 설계도 강화됐다. 키 저장 위치 제어와 정책 기반 거버넌스 프레임워크가 기본 제공된다. 이를 통해 지갑 접근과 거래 승인 과정을 조직 구조에 맞게 구성할 수 있다. 프로그래머블 다자간 승인 기능도 탑재돼 다양한 내부 승인 흐름을 자동화할 수 있다.

거래 생애주기 관리 기능은 퍼블릭과 프라이빗을 포함한 40개 이상의 블록체인을 지원한다. 자동화와 라우팅 모니터링 결제까지 한 번에 처리해 블록체인 거래 전 과정을 단일 체계에서 운영하도록 한다.

서드파티 서비스 연동도 특징이다. 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML), 수익 창출 등 사전 통합된 서비스로 배포 속도를 높일 수 있다. 개발자는 REST API나 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 활용해 필요한 기능을 추가로 연결할 수 있다.

보안 체계는 IBM Z와 리눅스원 기반 인프라에 IBM 크립토 익스프레스 8S HSM을 결합해 구성됐다. 다자간 계산과 하드웨어 보안 모듈(HSM) 서명 기능을 모두 지원하며 콜드 스토리지 운영도 IBM 오프라인 서명 오케스트레이터를 통해 구현할 수 있다.

양자 내성 암호화 기술도 포함됐다. 기관은 암호화 키 생성과 순환 보관 과정에서 규제 요건을 충족하면서도 향후 양자 컴퓨팅 위협에 대비할 수 있다.

한국IBM컨설팅 석혜정 전무는 "IBM 디지털 에셋 헤이븐은 보안성과 데이터 거버넌스를 기반으로 디지털 자산 운영의 안정성과 확장성을 동시에 제공한다"고 말했다.