IBM·SAP, AI로 실적 지탱했지만…"성장 모멘텀 아직"

인공지능(AI)이 글로벌 IT 시장 중심으로 부상했지만 소프트웨어(SW) 기업들의 성장세에선 다소 제한적인 영향력을 보였다.

23일 IBM과 SAP의 3분기 실적에 따르면 두 기업 모두 AI 수요 덕에 안정적인 흐름을 이어갔지만, AI를 장기 성장의 모멘텀으로 전환하기에는 시간이 더 필요하다는 분석이 이어졌다.

우선 IBM의 3분기 매출은 163억3천만 달러(약 22조원), 순이익은 17억4천만 달러(약 2조3천억원)로 집계됐다. 비회계기준 주당순이익(EPS)은 2.65달러로 시장 예상치(2.45달러)를 상회했다.

특히 AI 기능이 내장된 차세대 메인프레임 'IBM Z' 판매가 늘어나면서 인프라 부문 매출이 전년 동기 대비 17% 증가한 36억달러(약 4조8천억원)를 기록했다. SW 매출은 72억달러(약 9조6천억원), 컨설팅은 53억달러(약 7조원)로 각각 10%, 3% 늘었다.

IBM은 올해 매출 성장률 전망을 기존 최소 5%에서 5% 이상으로, 자유현금흐름 목표를 135억 달러에서 140억 달러로 상향 조정했다.

SAP의 3분기 매출은 90억7천600만유로(약 15조원)로 전년 대비 7% 증가했다.

순이익은 20억5천100만유로(약 3조4천억원), 주당순이익은 1.72유로를 기록했다. 클라우드 부문 매출은 52억9천만유로(약 8조9천억원)로 27% 늘었으며, 전사적자원관리(ERP) 전환 프로젝트 '라이즈 위드 SAP'가 성장세를 주도했다.

클라우드·SW 매출은 80억유로(약 13조원)로 8% 증가했고, 인프라(IaaS) 부문은 34% 감소했다. 영업이익은 25억6천600만유로(약 4조3천억원), 클라우드 총이익률은 75%로 1%포인트 상승했다. 클라우드 ERP 성장률은 전분기 34%에서 31%로 다소 둔화했지만, AI와 비즈니스 데이터 클라우드(BDC) 수요가 이를 상쇄했다.

두 기업 모두 AI가 단기 실적을 떠받치고 있다는 점에는 이견이 없지만, 이를 지속 가능한 성장 동력으로 발전시키기까지는 시간이 더 필요하다는 평가가 나온다. 현재 IBM은 하이브리드 클라우드 성장 둔화, SAP은 경기 침체로 인한 수요 지연이라는 과제를 안고 있어서다.

아르빈드 크리슈나 IBM 최고경영자(CEO)는 "AI가 전 세계 고객의 생산성을 향상시키고 있다"며 "AI 관련 사업 규모가 95억 달러로 2분기 대비 20억 달러 증가했다"고 컨퍼런스콜을 통해 밝혔다.

크리스티안 클라인 SAP CEO는 "AI를 단순히 학습시키는 것이 아니라 ERP 전반에 통합해 비즈니스 프로세스를 지능화하는 것이 SAP의 경쟁력"이라고 강조했다.