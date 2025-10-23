SAP, 3분기 클라우드 성장세 유지…시장 기대는 '미달'

SAP가 올해 3분기 클라우드 성장세를 이어갔지만 시장 기대에는 미치지 못한 것으로 나타났다. 핵심 지표 부진 여파로 주가는 시간외 거래에서 3~4%가량 하락했다.

SAP는 23일(현지시간) 2025년 3분기 실적 발표를 통해 매출 90억8천만 유로(약 15조1천700억원)를 기록했다고 밝혔다.

이는 전년 동기 대비 7% 증가한 수치로, 불변 환율 기준으로는 11% 상승했지만 시장 예상치였던 91억7천만 유로(약 15조3천200억원)에는 미치지 못했다.

클라우드 사업 매출은 22% 증가한 52억9천만 유로(약 8조8천381억원)로, SAP 전체 매출의 58%를 차지했다. 전년 대비 두 자릿수 성장세지만 애널리스트 예상치였던 53억3천만 유로(약 8조9천억원)에는 근소하게 못 미쳤다.

SAP의 핵심인 클라우드 전사적자원관리(ERP) 제품군 매출은 26% 늘어난 45억9천만 유로(약 7조6천671억원)로, 불변 환율 기준으로는 31% 성장하며 회사 전체 매출을 견인했다.

소프트웨어(SW) 라이선스 매출은 43% 감소한 1억6천만 유로(약 2천672억원)로, SAP의 온프레미스 제품에서 클라우드 기반 구독 모델로의 전환이 진행되고 있는 것으로 나타났다.

클라우드 및 SW 부문 전체 매출은 8% 증가한 80억2천만 유로(약 13조3천929억원), 서비스 매출은 2% 늘어난 10억6천만 유로(약 1조7천699억원)를 기록했다.

특히 비 IFRS 기준 영업이익은 14% 증가한 25억7천만 유로(약 4조2천912억원), 순이익은 18억5천만 유로(약 3조895억원)로 전년 대비 28% 증가했다. 잉여현금흐름은 5% 상승한 12억7천만 유로(약 2조1천209억원)를 기록했으며 이는 향후 배당 재원으로 활용될 예정이다.

SAP는 이번 실적 발표와 함께 올해 실적 가이던스를 일부 조정했다. 회사는 클라우드 매출 전망을 기존 216억~219억 유로(약 36조원) 범위의 하단에 근접할 것으로 제시하는 한편, 영업이익은 상단인 106억 유로(약 17조7천7억원) 수준에 도달할 것으로 내다봤다. 잉여현금흐름도 기존 80억 유로(약 13조3천590억원)에서 82억 유로(약 13조6천930억원)로 상향했다.

SAP는 클라우드 수익의 둔화에도 불구하고 인공지능(AI)과 자동화 기술을 전 제품군에 통합한 것이 성장세를 유지한 요인이라고 설명했다. IDC 조사에 따르면 SAP는 올해 시장 평균보다 10%포인트 더 빠르게 성장 중이며 클라우드 누적 수주 잔액은 27% 늘어난 188억 유로(약 31조3천937억원)를 기록했다.

크리스티안 클라인 SAP 최고경영자(CEO)는 "AI와 비즈니스 데이터 클라우드, ERP 전반의 통합을 통해 빠르게 시장 점유율을 확대하고 있다"며 "4분기 강력한 파이프라인을 기반으로 내년 가속화된 성장세를 자신한다"고 말했다.