영림원소프트랩, 2분기 영업이익 252.8%↑…ERP 수주·해외 성과 '톡톡'

영림원소프트랩이 올해 2분기 국내외 수주 증가와 해외 대형 프로젝트 매출 반영에 힘입어 호실적을 기록했다.

영림원소프트랩은 올해 2분기 연결기준 매출액 191억3천만원, 영업이익 12억7천만원, 순이익 29억4천만원을 달성했다고 14일 공시를 통해 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 26.7%, 영업이익은 252.8%, 순이익은 422.6% 급증했다.

올해 상반기 전체로는 매출액 357억원, 영업이익 13억4천만원, 순이익 30억8천만원을 기록해 1·2분기 연속 성장세를 이어갔다.

영림원소프트랩 2025년 2분기 경영실적 (사진=영림원소프트랩)

2분기 호실적의 중심에는 전사적자원관리(ERP) 사업 부문이 있다. 구축형 ERP 매출은 116억3천만원으로 전년 동기 대비 43.3% 증가했다. 공공기관과 민간기업 전반에서 ERP 통합 시스템 구축 수요가 늘어나며 수주 규모가 확대됐다.

상반기에는 티엠씨·테크엘 등 반도체 공정 장비·소재·부품·스마트 제조·물류 분야 기업과 다수의 프로젝트 계약을 체결했다. 특히 인공지능(AI) 기반 경영 분석·자동화 기능을 결합한 솔루션이 디지털 전환 수요를 잡으며 경쟁력을 강화했다.

글로벌 사업 부문도 성장세를 보였다. 인도네시아 법인 시스템에버인도네시아(SEI)는 지난 2월 글로벌 스포츠 신발 OEM 기업과 890만 달러(약 118억원) 규모의 프로젝트 계약을 맺고 상반기 중 매출에 반영됐다.

일본 법인 에버재팬은 맞춤형 클라우드 ERP 솔루션 '디에버플렉스'를 일본 다이코그룹 계열 4개사에 순차 도입 중이다. 영림원소프트랩은 적극적인 일본 시장 공략을 통해 시장 점유율을 확대할 계획이다.

권영범 영림원소프트랩 대표는 "국내외 프로젝트 수주가 늘어난 가운데 주요 사업을 성공적으로 마무리한 것이 실적 호조로 이어졌다"며 "하반기에도 국내외 사업 확장을 통해 매출 성장 흐름을 이어갈 것"이라고 밝혔다.