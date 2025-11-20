폴 바셋, 밀라논나·이경신 북토크 연다

20일 김영사와 ‘읽는 휴식’ 캠페인

폴 바셋이 출판사 김영사와 함께 20일 서울 혜화역점에서 밀라논나(장명숙), 이경신 작가와 북토크를 진행한다.

20일 회사에 따르면 이번 행사는 폴 바셋이 전개 중인 브랜드 캠페인 ‘폴 바셋 슬로우 커피 클럽’의 일환으로, 커피와 함께하는 ‘읽는 휴식’을 주제로 마련됐다. 사회는 책 콘텐츠를 제작하는 유튜브 채널 ‘이혜성의 1% 북클럽’을 운영하는 이혜성 아나운서가 맡는다.

북토크는 김영사가 출간한 장명숙 작가의 '오롯이 내 인생이잖아요'와 이경신 작가의 '비주류 프로젝트'를 기반으로 ‘세대를 잇는 일’, ‘삶을 나누는 쉼’에 대한 이야기를 나눌 예정이다. 두 작가는 자신을 돌보고 타인을 존중하는 삶의 태도를 주제로 세대 간 공감대를 확장한다.

폴 바셋 측은 “많은 이들에게 사랑받는 밀라논나와 함께 북토크를 진행할 수 있게 돼 기쁘다”며 “행사 공지 이후 참여 신청이 빠르게 마감될 정도로 관심이 뜨거웠다”고 말했다.

