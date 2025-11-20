제8회 한국 데이터저널리즘 어워드 수상작 발표…8개 부문 선정

데이터 저널리즘 분야의 다양한 도전과 성과를 공유하고 우수 보도물을 선정해 시상하는 한국 데이터저널리즘 어워드가 20일 제8회 수상자를 발표했다.

올해는 높은 경쟁률 속에서 총 8개 부문의 수상작이 선정됐다. 부문별 수상작은 다음과 같다.

▲데이터 기반 탐사보도상 = 한국일보 ‘자녀 살해 후 자살: 비극을 기록하다’ ▲데이터 시각화상 = 한겨레 ‘당신이 버린 옷의 최후’ ▲데이터저널리즘 혁신상 = 세계일보 ‘매니페스토 - 내일을 바꾸는 약속’ ▲오픈데이터상 = 뉴스타파 ‘명태균 게이트, 판도라의 상자를 열다’ ▲오픈데이터 특별상 = 10·29 이태원 참사 시민대책회의 × 빠띠 ‘이태원 기억담기 캠페인’ ▲주목할만한 데이터저널리스트상 = 경향신문 황경상 기자 ▲기후위기 특별상 = 대전 MBC·폭염 불평등 실태보고 특별취재팀 ‘같은 더위는 없다 - 폭염 불평등 실태 보고서’.

데이터저널리즘코리아 컨퍼런스

이번 어워드에는 총 66편이 출품됐으며, 중앙대 이민규 교수(심사위원장)를 포함한 전문가 심사위원단이 엄정한 심사를 거쳐 최종 수상작을 결정했다. 수상작 상세 소개는 제8회 한국 데이터저널리즘 어워드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

시상식은 28일 오후 1시, 구글 스타트업 캠퍼스에서 열리는 ‘2025 데이터저널리즘코리아 컨퍼런스’ 직후 진행된다. 컨퍼런스와 시상식은 데이터저널리즘코리아 컨퍼런스 유튜브 채널을 통해 중계되며 온·오프라인 병행 방식으로 열린다.

올해 심사위원단에는 이민규 심사위원장(한국언론학회장·중앙대 교수)을 비롯해 권혜진 데이터저널리즘코리아 공동대표, 박대민 선문대 교수, 윤종수 오픈데이터포럼 운영위원장(법무법인 광장), 이준환 서울대 교수(언론정보연구소장), 황용석 건국대 디지털커뮤니케이션연구센터장이 참여했다.

올해로 8회를 맞은 한국 데이터저널리즘 어워드는 데이터저널리즘코리아(대표 권혜진·함형건)와 건국대 디지털커뮤니케이션연구센터(DCRC)가 공동 주최하며, 한국전파진흥협회·뉴스타파함께재단·구글이 후원한다. 세명대학교 저널리즘대학원은 기후위기 특별상 신설을 지원했다.