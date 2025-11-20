"AI 플랫폼 시대, 독자와 직접 연결될 새 전략 필요”

한국인터넷신문협회가 회원사 세미나를 열고, 뉴스 미디어의 독자 참여를 강화하기 위한 AI 활용 전략을 공유했다. 강연에 나선 파노믹스 한승수 대표는 “AI 시대 경쟁력은 데이터 기반 독자 분석과 맞춤형 콘텐츠 전략에서 나온다”며 RAG 기반 비용 효율화와 인터랙티브 저널리즘 전환의 필요성을 강조했다.

한국인터넷신문협회(회장 김기정·그린포스트코리아 대표)는 지난 18일 오후 한국프레스센터 10층 협회 회의실에서 회원사 대상 ‘AI 플랫폼이 만드는 새로운 시장 지도’ 세미나를 개최했다고 20일 밝혔다.

강연에 나선 파노믹스 한승수 대표는 페이스북 코리아에서의 데이터 마케팅 경험과 뉴스 미디어 AI 솔루션 개발 과정에서 얻은 인사이트를 바탕으로 AI 기반 독자 참여 강화 방안을 제시했다.

한 대표는 "기사 본문에 자연스럽게 통합되는 AI 뉴스챗 기능을 활용하면 독자 유입과 참여도를 크게 높일 수 있다"며 AI를 활용해 기사 본문에 질문창, 투표, 스마트 태깅, 플로팅 채팅 등을 생성하는 기술을 소개했다.

한국인터넷신문협회 AI플랫폼이 만드는 새로운 시장 지도 세미나

그는 "현재 퍼플렉시티 등 대다수 AI 애플리케이션은 자체 벡터 데이터베이스를 구축하고 챗GPT, 클로드 등의 모델을 활용하는 형태"라며 "텍스트를 컴퓨터가 이해할 수 있는 숫자(벡터 DB)로 변환하는 과정에서 상당한 서버 및 유지보수 비용이 발생한다"고 설명했다.

이에 대한 대안으로 한 대표는 RAG(검색증강생성) 방식의 혼합 활용을 제시했다. "뉴스, 주식, 스포츠 등 웹에서 공개적으로 얻을 수 있는 데이터는 RAG을 적극 활용해 비용을 절감하고, 벡터 DB는 보다 깊이 있는 정보를 원하는 사용자층을 위해 특화하면 효율성을 높일 수 있다”는 것이다.

한 대표는 "AI 플랫폼 시대 인터넷신문이 경쟁력을 확보하려면 데이터 기반 독자 분석, AI 맞춤형 콘텐츠 전략, 인터랙티브 저널리즘으로 전환이 필요하다"며 "특히 장기적으로 자체 AI 솔루션을 통해 독자와 직접 연결되는 구조를 만드는 것이 매우 중요해질 것"이라고 강조했다.

한승수 대표는 카네기멜론대에서 통계학·경제학을 전공했으며, 월스트리트 트레이더와 데이터 분석 스타트업을 거쳐 페이스북 코리아에서 데이터기반 마케팅을 담당했다. 2017년 파노믹스를 창업한 후에는 뉴스 미디어 산업에 특화된 AI 기술 개발에 주력하고 있다.