11번가, 아마존과 연중 최대 할인행사 ‘블랙프라이데이 오리지널’ 진행

11번가가 연중 최대 해외직구 할인 행사 ‘2025 블랙프라이데이 오리지널’(이하 ‘2025 블프 오리지널’)을 다음달 1일까지 12일간 실시한다고 20일 밝혔다.

‘2025 블프 오리지널’에서는 11번가 ‘아마존 글로벌 스토어’에서 판매중인 수천만 개의 아마존 미국(US) 상품을 비롯해, 11번가 해외직구 카테고리에서 활동중인 독일∙호주∙일본∙중국 등 15개국 판매자의 인기 해외직구 상품 140만개를 최대 61% 할인 판매한다.

먼저, ‘아마존 글로벌 스토어’에서는 1년 중 가장 큰 규모의 해외직구 할인행사에 걸맞게 가전∙디지털, 식품∙건강, 스포츠∙레저, 패션∙잡화 등 모든 카테고리에서 수십만 개 핫딜을 오픈한다. ‘필립스’, ‘질레트’, ‘하이드로플라스크’, ‘타미힐피거’, ‘스파이더’, ‘몰스킨’ 등 해외직구 인기 브랜드들의 베스트셀러 상품을 핫딜을 통해 매력적인 가격으로 만나볼 수 있다.

여기에 ‘아마존 글로벌 스토어’의 상품기획자(MD)들이 홀리데이 선물∙장식품∙식기, 겨울 여행∙레저용품, 강추위 대비용 방한∙보습용품 등 테마별로 상품을 큐레이션해 선보인다. 고객들이 보다 편리하게 시즌 상품을 구매할 수 있도록, 지난 4년 간의 판매 데이터 분석을 통해 요즘 시기에 꼭 맞는 인기 상품들을 엄선했다.

‘2025 블프 오리지널’을 기념해 20일과 28일 오후 5시에 11번가의 라이브 커머스 플랫폼 ‘LIVE11’에서 특집 라이브 방송도 두 차례에 걸쳐 진행한다. 컴퓨터 부품, 외장하드, 카메라 등 ‘아마존 글로벌 스토어’의 인기 상품 30여개를 특가로 판매한다. 구매인증, 채팅참여 등 라이브 방송에 함께한 시청자를 대상으로 경품 이벤트도 진행한다.

11번가는 ‘2025 블프 오리지널’ 행사 기간 ‘아마존 글로벌 스토어’ 전 상품에 적용 가능한 5% 장바구니 쿠폰(7만원 이상 구매 시 최대 5천원 할인)과 기획전 상품 전용 5% 중복 쿠폰(2만원 이상 구매 시 최대 5천원 할인)을 매일 1장씩 발급한다. 여기에 ‘토스페이’와 ‘페이코’ 결제 시 7%(최대 10만원) 추가 할인 혜택까지 매일 제공한다.

‘2025 블프 오리지널’에는 아이허브∙비타트라∙오플닷컴∙스트로베리넷 등 대형 글로벌 제휴몰을 비롯해 뛰어난 가성비의 중국직구 전문몰, 일본 백엔샵 전문몰 등 다양한 11번가 해외직구 카테고리 판매자들이 참여한다.

고물가 시대 장바구니 부담을 덜 수 있도록 인기 해외직구 상품을 온라인 최저가 수준으로 준비했다. 대표 상품으로는 ▲마샬 앰버튼3 블루투스 스피커(19만1천900원) ▲구글 TV 스트리머 4K 셋톱박스 크롬캐스트 5세대(11만8천900원) ▲레오나르디 화이트 발사믹식초 오로노빌레(500ml, 2만3천500원) ▲스포츠리서치 트리플 스트렝스 오메가3(180정*2병, 8만9천900원)가 있다.

천연 양털 안감의 ‘호주 어그’, 크리스마스를 기다리며 매일 하나씩 뜯는 재미가 있는 ‘킨더’, ‘하리보’ 등 유명 초콜릿∙젤리 브랜드의 크리스마스 어드벤트 캘린더 등 시즌 상품도 합리적인 가격으로 선보인다. 이 외에도 ‘강남 분유’로 유명한 ‘압타밀’ 분유, 가위계의 명품 ‘피스카스’ 주방가위를 비롯해 ‘캐스케이드’ 식기세척기 세제, ‘커클랜드’ 야생화꿀 등 해외직구 스테디셀러 상품들도 할인가로 만나볼 수 있다.

해외직구 카테고리 상품에는 최대 10% 즉시 할인이 적용되며, ‘11번가 신한카드’ 결제 시 8%(최대 10만원) 할인 혜택이 더해진다. 글로벌 건강식품 스토어 ‘아이허브’는 10% 추가 할인(4만원 이상 구매 시 최대 1만9천원 할인) 혜택도 제공한다.

11번가 신현호 전략그룹장은 “많은 해외직구족들이 연중 최대 해외직구 혜택을 제공하는 블랙프라이데이 시즌을 기다려 온 만큼 준비에 만전을 기했다“며 “11번가가 선물처럼 준비한 ‘2025 블랙프라이데이 오리지널’을 통해 많은 고객들이 고물가 속에서도 연말 기분을 만끽할 수 있을 것으로 기대한다“고 말했다.