오리온 꼬북칩, 남아공·UAE 진출…5대륙 30개국에 판다

오리온의 스낵 브랜드 꼬북칩이 남아프리카공화국과 아랍에미리트(UAE)에 진출하며 전 세계 5대륙, 30개국으로 판매 지역을 확장했다.

오리온은 이달부터 남아공 유통체인 SPAR의 프리미엄 슈퍼마켓 300여 점포에서 ‘콘스프맛’, ‘초코츄러스맛’, ‘카라멜팝콘맛’ 3종을 판매하고 있다고 20일 밝혔다. SPAR는 케이프타운·요하네스버그 등 주요 도시에서 대형마트를 운영하는 유통사다.

이번 진출은 지난 6월 ‘아프리카 푸드 쇼’에서 현지 바이어들로부터 식감과 맛 구성에 대한 긍정적 평가를 받은 데 따른 성과다. SPAR 외에도 2~3곳 현지 대형 유통사와 입점 협의가 진행 중이다.

남아프리카공화국 케이프타운 SPAR 매장에 진열된 꼬북칩.(사진=오리온)

남아공은 아프리카 대륙 GDP의 약 15%를 차지하는 최대 경제국으로, 34세 이하 인구 비중이 61%에 달해 ‘젊은 소비시장’으로 평가된다. K-콘텐츠 확산으로 한국 식품이 프리미엄 제품으로 자리 잡으며 수요도 빠르게 늘고 있다.

UAE에서도 두바이 기반 유통업체 GSL을 통해 비(非)할랄 마켓 중심으로 공급을 시작했다. 오리온은 향후 인접 국가까지 판매망을 넓힌다는 계획이다.

2017년 출시된 꼬북칩은 미국 코스트코, 프랑스 까르푸 등 글로벌 유통망에 잇따라 입점하며 해외 사업을 확대해 왔다. 오리온 관계자는 “이번 남아공 진출은 미주·유럽·오세아니아에 이어 아프리카까지 사업 영역을 넓힌 의미 있는 성과”라며 “현지 소비자 취향에 맞춘 제품 경쟁력으로 브랜드 확장을 이어가겠다”고 말했다.