토요타, 내년 남아공 전기차 시장 진출

토요타가 내년 남아프리카 공화국에서 전기차를 출시한다.

18일 로이터, 테크센트럴 등 외신에 따르면 토요타는 최근 내년부터 남아공에 순수전기차(BEV) 3종을 출시할 계획이라고 밝혔다. 출시 초기에는 BEV를 해외 공장에서 수입하고, 장기적으로는 현지 생산을 준비한다.

토요타는 현재 남아공에서 하이브리드차(HEV)와 플러그인하이브리드차(PHEV)를 판매하고 있다. 이 시장에선 점유율 67%를 차지하는 등 강세를 보였다.

도요타 bZ4X (사진=도요타)

BEV 시장에선 볼보와 BMW, 메르세데스 벤츠 등이 주요 업체로 자리하고 있다. 여기에 내수 공급과잉으로 수출 확대를 꾀하는 중국 기업들도 잇따라 남아공 시장에 진출하면서 경쟁이 고조되고 있다. 전기차 기업으로서 테슬라에 준할 만큼 몸집을 키운 BYD도 그 중 하나다.

남아공 시장은 그 동안 낮은 1인당 소득과 고관세, 전력 공급 불안정 및 전기차 충전 인프라 부족 등으로 전기차 시장 성장이 더뎠다. 전체 자동차 시장 측면에선 현지 부품 사용량과 자동차 생산량은 정체된 반면 수입차 대수는 증가 추세가 나타났다.

이에 토요타를 비롯해 BMW, 이스즈, 폭스바겐 등 자동차 기업 7곳은 남아공 정부에 세액공제 환급 제도 개편 등 산업 경쟁력 제고를 위한 정책 권고안을 제출한 상황이다.

앤드류 커비 토요타 남아공 CEO는 6개월 내 단기 정책이 발표될 것으로 기대한다고 밝혔다.