"AI 거품 아니다"…엔비디아 깜짝 실적에 주가 급등

엔비디아가 시장의 예상을 뛰어넘는 사상 최대 실적을 발표하자 엔비디아 주가가 시간외거래에서 5% 가량 급등하고 있다고 CNBC, 블룸버그 등 외신들이 19일(현지시간) 보도했다.

19일 뉴욕증시 시간외거래에서 엔비디아 주가는 시간외거래에서 4.76% 급등한 195.40달러를 기록하고 있으며, 앞서 정규장도 실적 기대로 2.85%로 상승 마감했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(사진=지디넷코리아)

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 3분기 실적 발표에서 "클라우드 부분의 GPU는 매진됐다"고 밝히며 투자자들의 인공지능(AI) 거품 우려를 해소했다. 그는 투자자들에게 “AI 거품에 대한 논의가 많았다”며 ”저희 입장에서는 매우 다른 상황을 보고 있다”고 설명했다.

또 “우리는 AI 선순환에 들어섰다. AI 생태계는 빠르게 확장되고 있다. 더 많은 스타트업, 더 많은 산업, 더 많은 국가들이 AI에 진출하고 있다"고 덧붙였다.

엔비디아는 이날 장 마감 직후 실적 발표에서 지난 3분기 매출이 570억 달러라고 밝혔다. 이는 전년 대비 65% 급증한 것으로, 시장 예상치 549억 달러도 웃도는 셈이다. 주당 순익도 1.30달러로, 시장 전망치 1.25달러를 뛰어넘었다.

사진=엔비디아

3분기 실적도 좋았지만 이번 분기 전망도 밝은 편이다. 엔비디아는 4분기 매출이 650억 달러, 주당 순익은 1.43달러가 될 것이라고 전망했다. 이번 분기 매출은 시장 예상치 616억6천만 달러를 크게 웃도는 수준이다.

엔비디아 실적 발표에 AI 관련 주식들도 장외거래에서 줄줄이 상승 중이다. 브로드컴 2.4%, AMD 는 3.5%, 마이크론 테크놀로지는 3.4%, TSMC도 3.2% 상승했다.

관련기사

XTB 리서치 디렉터 캐슬린 브룩스는 메모를 통해 "이번 실적 발표는 거의 완벽한 실적 보고서이자 전망"이라며, “엔비디아 제품 수요가 계속 증가할 것이며 기대치를 상회할 수 있음을 시사한다"고 밝혔다.

바이탈테크놀로지는 이번 실적 발표가 "회의론자들을 잠재우고 연말 상승 랠리로 가는 길을 열어줄 것"이라며, "AI 분야에서는 가치 평가에 잠시 숨을 돌릴 필요가 있는 부분들이 분명히 있지만, 엔비디아는 그런 부류에 속하지 않는다"고 평했다.