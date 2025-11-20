엔비디아, 3분기 영업이익 46.9조... 전년比 65% ↑

엔비디아 3분기 매출과 영업이익이 모두 전년 대비 60% 이상 상승했다. 이달 초부터 고개를 든 'AI 거품론', 최근 소프트뱅크와 피터 틸 등 일부 대형 투자자의 지분 전량 매각 등으로 업계 전반에 긴장감이 감돌았지만, 이번 실적 발표로 불확실성을 상당히 덜어냈다.

19일(현지시간) 엔비디아는 3분기(8~10월, 회계연도 기준 2026년 3분기) 매출이 570억 600만 달러(약 83조 7천988억원)로 전 분기 대비 22%, 전년 동기 대비 62% 늘었다고 밝혔다.

영업이익은 319억 1천만 달러(약 46조 9천77억원)로 전분기 대비 21%, 전년 동기 대비 65% 상승했다.

인공지능(AI) 칩과 관련 부품을 포함하는 데이터센터 부문 매출은 512억 달러(약 75조 2천640억원)로 전 분기 대비 25%, 전년 동기 대비 66% 늘었다. 전체 매출 중 89%가 데이터센터에서 나왔다.

엔비디아는 모든 고객사 분야에서 블랙웰 울트라가 주된 아키텍처라고 설명했다. 또 중국 시장용으로 설계된 H20 GPU의 매출은 미미한 수준이라고 밝혔다.

데스크톱과 노트북용 지포스 GPU 등을 공급하는 게이밍 부문 매출은 42억 6천500만 달러(약 6조 2천696억원)로 전년 동기 대비 30% 상승했지만 전분기 대비 1% 줄었다. 엔비디아는 연말 성수기를 앞두고 유통 채널 재고가 정상 수준으로 돌아온 결과라고 설명했다.

워크스테이션과 쿼드로 등 전문가용 GPU를 공급하는 프로페셔널 비주얼라이제이션 부문 매출은 블랙웰 GB10 기반 AI 워크스테이션 'DGX 스파크' 출시에 따라 7억 600만 달러(약 1조 379억원)으로 전년 대비 56% 상승했다.

오토모티브(자동차) 및 로보틱스 부문은 5억 9천200만 달러(약 8천702억원) 매출을 올렸다.

엔비디아는 3분기 동안 125억 달러(약 18조 3천750억원) 자사주 매입, 2억 4천300만 달러(약 3천572억원) 배당금 지급으로 총 127억 달러를 주주에게 환원했다고 밝혔다.

엔비디아는 올 4분기(11~1월) 매출을 650억 달러(약 95조 5천500억원) 수준으로 전망했다. 엔비디아 주가는 실적 발표 후 장외 시장에서 5.7% 오른 197달러를 기록했다.