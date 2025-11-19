김민석 국무총리, 울산 태화강 국가정원 무장애 관광환경 점검

문화체육관광부는 김민석 국무총리가 울산광역시 태화강 국가정원을 방문해 무장애(Barrier-free) 관광수용태세를 점검했다고 19일 밝혔다.

이번 방문은 APEC 정상회의 이후 지역관광 현장 활성화를 위한 첫 공식 행보로, 관광취약계층을 포함한 모든 국민이 차별 없이 관광을 즐길 수 있는 환경 조성을 목적으로 진행됐다.

김 총리는 이날 울산광역시 시장, 문화체육관광국장, 녹지정원국장, 문화체육관광부 제2차관 등과 함께 정원 주요 동선을 따라 직접 이동하며 현장을 점검했다. 휠체어 및 유모차 이용자의 접근성, 장애인과 고령층을 위한 화장실, 휴게시설, 안내센터의 시설 상태와 편의성, 점자 및 음성 안내 서비스 운영 실태 등을 이용자 시각에서 면밀히 살폈다.

김 총리는 현장 관계자들을 격려하며 무장애 관광 환경 조성을 위한 노력을 높이 평가했다. 아울러 “무장애 시설은 단지 설치에 그치지 않고, 실제 사용자의 불편이 없는지 지속적으로 점검하고 개선해 나가는 것이 중요하다”며, “작은 경사로나 단 하나의 문턱도 누군가에게는 큰 장벽이 될 수 있다는 점을 명심해야 한다”고 강조했다.

관련기사

또한 그는 “태화강 국가정원이 아름다운 자연경관을 넘어 모든 국민이 차별 없이 이용할 수 있는 포용 관광의 대표 사례가 되길 기대한다”며, “관광취약계층을 포함한 모든 관광객이 불편 없이 여행할 수 있도록 지역 관광 여건 개선을 위한 정부 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

이번 현장 점검은 김 총리가 지난 10월 국무회의에서 APEC 정상회의의 성공 사례를 언급하며 지역관광 활성화의 필요성을 강조한 이후, 구체적인 실행에 나선 첫 사례다. 정부는 앞으로도 각 지역의 관광 여건과 취약계층 편의시설에 대한 현장 중심의 점검과 지원을 지속할 계획이다.