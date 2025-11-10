문체부 장관 직속 ‘문화예술정책자문위원회’ 공식 출범

문화체육관광부(문체부)는 장관 직속 자문기구인 ‘문화예술정책자문위원회’(이하 위원회)가공식 출범했다고 10일 밝혔다.

위원회는 문학, 연극·뮤지컬, 클래식 음악·국악·무용, 미술, 대중음악, 영화·영상, 게임, 웹툰·애니메이션, 출판 등 9개 분야에서 전문가 90명을 위촉해 구성됐다. 위원장은 소설 '새의 선물', '아내의 상자' 등을 집필한 은희경 작가가 맡았다.

문체부는 앞서 2025년 10월 1일 대중문화산업 중심의 ‘대중문화교류위원회’를 출범시킨 데 이어, 창작자와 학계, 업계, 평론가 등 문화예술 생태계 전반의 현장 전문가들로 구성된 위원회를 추가로 조직함으로써 ‘케이컬처 300조 원’ 달성과 문화 강국 실현을 위한 양대 정책 소통 플랫폼 체계를 마련했다.

관련기사

위원회는 각 분과별 수시 회의를 통해 정책 의제를 발굴하고 문화예술인 창작 기반 강화, 문화 창조산업 생태계 기반 조성, 청년 예술인 지원 등 다양한 현안에 대해 심층 논의할 예정이다.

최휘영 문체부 장관은 “아시아태평양경제협력체 경주 선언에 처음으로 명시된 문화창조산업은 기반이 튼튼하지 않으면 지속적인 성장이 어렵다”며 “위원회가 대중문화교류위원회와 함께 문화예술 정책 소통을 위한 실질적 플랫폼이 되기를 기대한다”고 말했다.