최휘영 문체부 장관 종묘 가치 훼손 우려…"모든 조치 취하겠다”

국가유산청 차원에서 가능한 모든 조치 신속히 마련할 것 지시

생활/문화입력 :2025/11/07 16:55

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

문화체육관광부(문체부) 최휘영 장관은 2025년 11월 7일, 세계유산 종묘를 방문해 서울특별시의 세운상가 재개발 계획에 대한 입장과 대응 방안을 발표했다.

서울특별시는 지난 10월 30일, ‘세운재정비촉진지구 및 4구역 재정비촉진계획 결정(변경) 및 지형도면’을 고시하면서 건축물의 최고 높이를 기존 70미터에서 145미터로 변경했다.

이어 11월 6일, 대법원 제1부는 문체부가 제기한 ‘서울특별시문화재보호조례 중 개정조례안 의결 무효확인’ 소송에서 원고 패소 판결을 내렸다. 이로 인해 종묘의 가치 훼손에 대한 문화계와 시민사회의 우려가 확산되고 있으며, 세계유산 목록에서의 삭제 가능성도 제기되고 있다.

최 장관은 허민 국가유산청장과 함께 종묘를 찾아 “종묘는 조선 왕실의 위패가 모셔진 신성한 유산이며, 우리나라 유네스코 세계유산 1호로서 상징적 가치를 지닌 곳이다. 문화강국으로서 자부심의 근간이 되는 종묘의 가치가 훼손될 수 있는 현 상황에 깊은 우려를 표한다”라고 말했다.

관련기사

또한 “문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률, 세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법 등 관련 법령의 개정을 추진하고, 필요 시 새로운 법률 제정도 검토하겠다”고 밝혔다. 

아울러 허민 국가유산청장에게는 국가유산청 차원에서 가능한 모든 조치를 신속히 마련할 것을 지시했다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
문체부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성·SK 메모리팹 가동률 상승...소재·부품 업계도 증산 본격화

[ZD브리핑] 2026년 AI-ICT 산업·기술전망 엿본다...지스타2025 개최 예정

T1, 롤드컵 3연속 우승…풀세트 접전 끝 KT 제압

검색·메신저 회사 이미지 벗는다...네카오, AI 에이전트 플랫폼 시동

ZDNet Power Center