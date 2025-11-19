프리뉴, 두바이 에어쇼서 드론기술 선봬

디지털경제입력 :2025/11/19 14:58

신영빈 기자

무인항공기 전문 개발 기업 프리뉴는 17일부터 21일까지 아랍에미리트 두바이에서 열리는 '두바이 에어쇼 2025'에 참가해 중동 시장 공략에 나선다고 19일 밝혔다.

두바이 에어쇼는 세계 최대 항공우주 및 방위산업 전시회다. 1천500개 이상의 글로벌 항공 방산 기업이 참가하고 약 200대의 항공기가 전시된다.

아랍에미리트 국방부 관계자들이 두바이 에어쇼 2025 프리뉴 부스에 방문해 수직이착륙형 고정익 기체 '밀버스 T400'과 FPV 드론 '판디온 Q300'을 살펴보고 있다. (사진=프리뉴)

프리뉴는 수직이착륙형 고정익 기체인 '밀버스 T400'과 고성능 1인칭 시점(FPV) 드론인 '판디온 Q300'을 선보이며 중동 및 글로벌 시장 진출을 본격화할 계획이다.

밀버스 T400은 수직이착륙형 고정익 기체다. 3시간 이상 장기 체공이 가능하다. 정찰 및 감시, 매핑 등 다양한 임무 수행에 최적화된 시스템과 우수한 항속 시간, 안정적인 비행 성능을 갖췄다.

판디온 Q300은 높은 기동성과 정밀한 조작이 가능한 FPV 기술을 접목한 드론이다. 실시간 영상 전송 및 특수 임무 수행이 가능해 중요한 보안 관리와 급변하는 방산 시장에 큰 역할을 할 전망이다.

프리뉴는 이번 전시 참가로 프리뉴와 중동 지역 사업을 도모해오고 있는 기업 및 고객과의 현장 미팅을 통해 구체적인 협력 방안을 논의하고 파트너사를 모색한다.

프리뉴는 핵심 기술인 항전 시스템과 최적화 모듈화 시스템을 기반으로 ▲수직이착륙기(VTOL) 고정익 ▲소형 헬기 ▲멀티콥터 등 다양한 드론을 설계·제조하고 있다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
