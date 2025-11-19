"보일러 하자피해 급증…합의율 42% 그쳐"

겨울철 난방 수요가 늘면서 보일러 하자와 설치 불량으로 인한 소비자 피해가 매년 반복되고 있다. 한국소비자원은 본격적인 추위를 앞두고 보일러 관련 피해가 집중되는 만큼 피해예방주의보를 발령하고 주의를 당부했다.

19일 소비자원에 따르면 최근 5년간(2021년~2025년 7월) 접수된 보일러 관련 피해구제 신청은 총 584건이며, 이 중 56.5%(330건)가 겨울철인 12월~3월에 발생했다.

분쟁 사유는 제품 하자가 61.8%(361건)로 가장 많았고, 설치 불만이 28.1%(164건), 친환경보일러 지원금 누락 등 행정 처리 불만 4.3%, 부당 대금 청구 3.2% 순이었다.

(사진=클립아트코리아)

세부적으로는 제품 하자 중 '난방·온수 불량'이 56.5%로 절반 이상을 차지했다. 설치 불만 중에서는 배관·연통 오설치가 69.5%로 가장 많았다.

피해구제 신청은 4개 주요 업체에 집중됐다. 귀뚜라미가 42.3%(182건)로 가장 많았고 경동나비엔(25.3%), 대성쎌틱에너시스(23.3%), 린나이코리아(9.1%)가 뒤를 이었다.

수리·환급 등 보상으로 이어진 합의율은 전체 평균 42.3%에 그쳤다. 경동나비엔이 50.5%로 가장 높았고 귀뚜라미는 36.8%로 가장 낮았다.

소비자원은 "제품 생산과 설치 주체가 다르다 보니 제품 하자와 설치 불량을 놓고 서로 책임을 미루는 경우가 많아 합의율이 낮다"고 설명했다.

관련기사

소비자원은 지난 10월 피해구제 신청이 많은 4개 업체와 간담회를 열고 반복 피해 감소를 위한 개선 방안을 논의했다. 업체들은 자율상담처리 시스템을 강화하고 대리점 교육 및 관리를 철저히 하기로 했다.

소비자원은 ▲시공업체의 법정 자격 여부 확인 ▲설치 직후 연통·배관 상태 점검 및 시험 가동 ▲동절기 가동 전 배관 누수 점검과 보온재 설치 등을 통해 보일러 피해를 예방할 것을 당부했다.