소비자원, 보조배터리 화재사고 예방 캠페인

한국소비자원은 국가기술표준원과 한국전기안전공사, 소방청, 경남소방본부와 함께 '보조배터리·멀티탭·전기자전거·전동킥보드 화재사고 예방 캠페인'을 실시한다고 10일 밝혔다.

최근 휴대용 기기 보급이 늘어나면서 보조배터리나 멀티탭이 일상생활 속에서 널리 사용되고 있다. 하지만 부주의한 사용이나 부적절한 환경에서의 충전·보관은 화재 사고로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

보조배터리 (사진=클립아트코리아)

이들 기관은 ▲고온·다습한 환경에서 보조배터리를 보관하거나 사용하지 않기 ▲멀티탭에 여러 제품을 동시에 연결하는 문어발식 사용 자제하기 ▲현관문 근처에서 전기자전거·전동킥보드를 충전하거나 보관하지 않기 등을 당부했다.

또한 각 참여 기관은 보조배터리·멀티탭·전기자전거·전동킥보드 화재사고 예방 홍보 포스터(붙임 참고)를 제작해 각 기관의 온라인 채널을 통해 홍보하고, 공동주택 관리사무소 등의 협조를 받아 배포할 계획이다.