오경석 두나무 대표 "대한민국 성장 엔진 교체...디지털자산이 주인공으로 부상"

“대한민국은 성장 엔진의 세대교체를 통해 산업 경쟁력을 확장해 온 나라다.지금은 디지털자산이 그러한 변화를 이끄는 주인공으로 부상한 시점이다.”

오경석 두나무 대표는 19일 서울 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 업비트 디지털자산 정책 컨퍼런스 D-CON 2025에서 이와 같이 말했다.

오 대표는 환영사에서 한국 산업 발전의 흐름을 “경공업에서 중화학공업으로 다시 IT·콘텐츠 산업의 고도화로 이어져 온 끊임없는 산업 구조 전환의 역사다”라 정의하고 “때로는 패스트 팔로워로, 때로는 세계 시장의 리더로 변화에 대응하며 지금의 선진 대한민국을 만들어 왔다”고 설명했다.

오 대표는 현재 산업 환경을 또 하나의 전환기라고 규정하고 “스테이블코인 기반 지급·결제 혁신, 자산 토큰을 통한 자본시장 디지털 전환, 디지털자산 기반 투자 전략 변화는 금융 시스템의 작동 방식을 새롭게 정의하고 있다”고 진단했다.

이어 미국·싱가포르·홍콩 등 주요 금융 허브가 “디지털자산 허브로 도약하겠다는 국가적 어젠다를 내세우며 미래 금융 패권 경쟁에 본격적으로 뛰어들고 있다”고 강조했다.

국내 디지털자산 기업으로서 업비트가 수행해야 할 역할에 대한 메시지도 전해 눈길을 끌었다.

오경석 대표는 “업비트는 국내 대표 디지털자산 기업이라는 책임감을 바탕으로, 단순 거래소를 넘어 미래 금융을 이끄는 인프라 기업으로 성장하기 위해 다양한 노력을 하고 있다”고 말했다.

오 대표는 마지막으로 “산업 전환은 국가와 민간이 힘을 합쳐야 성공할 수 있다”며 “오늘 논의가 정책과 전략 수립에 도움되는 의미 있는 시간이 되길 바란다”고 재차 강조했다.