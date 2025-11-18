두나무, 업비트 '코인모으기' 신규 가입자에 최대 5만원 상당 비트코인 지급 이벤트

두나무는 업비트에서 디지털자산 적립식 자동 투자 서비스 ‘코인모으기’를 처음 이용하는 신규 가입자를 대상으로 최대 5만원 상당의 비트코인을 지급하는 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 업비트가 지난 10월 와이즈앱·리테일 조사 기준으로 ‘한국인이 가장 많이 사용한 재테크 애플리케이션 1위’를 기록한 것을 기념해 마련됐다. 이벤트 신청은 오는 12월 14일 오후 11시 59분까지 가능하며, 참가자는 신청 후 정해진 미션을 모두 완료해야 비트코인을 지급받을 수 있다.

‘코인모으기’는 2024년 8월 업비트에서 출시된 기능으로, 이용자가 지정한 디지털자산을 원하는 일정과 금액에 따라 자동으로 매수할 수 있도록 지원하는 서비스다.

업비트 코인모으기 캠페인

이벤트는 업비트에 생애 최초로 가입하고 ‘코인모으기’ 기능을 처음 사용하는 이용자를 대상으로 한다. 참가자는 총 네 가지 미션을 순차적으로 수행해야 하며, 각 미션 완료 시 단계별로 비트코인이 지급된다.

첫 번째 미션은 고객확인을 완료하는 것으로, 달성 시 3만원 상당의 비트코인이 지급된다. 두 번째 미션은 첫 원화 입금을 수행하는 것으로, 완료하면 2천원 상당의 비트코인이 제공된다. 세 번째 미션은 ‘코인모으기’ 기능을 하루 이상 이용하는 것으로, 3천원 상당의 비트코인이 주어진다. 마지막 미션은 해당 기능을 3일 이상 이용하는 것으로, 이를 달성하면 1만5천원 상당의 비트코인이 추가 지급된다.

모든 미션은 2025년 12월 20일 오후 11시 59분까지 완료해야 하며, 보다 자세한 내용은 업비트 공식 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

업비트 관계자는 디지털자산 투자자 1천만 명 시대를 맞아 적립식 매매를 통해 평균 매입단가를 조정하려는 투자자들이 증가하고 있다며, ‘코인모으기’ 서비스를 지속적으로 개선해 보다 안전하고 효율적인 투자 환경을 제공하겠다고 밝혔다.

한편, 업비트는 이번 캠페인을 알리기 위해 방송인 이수지와 협업한 브랜디드 콘텐츠를 공개했다. 해당 영상에서는 이수지의 가상 캐릭터인 ‘햄부기’가 등장해 ‘코인모으기’ 기능을 소개하며, 영상은 업비트의 공식 소셜미디어 채널을 통해 확인할 수 있다.