업비트, 대학생 서포터즈 ‘업투’ 4기 모집

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무(대표 오경석)는 7일 대학생 대상 서포터즈 프로그램 ‘업투(UpTo)’ 4기 참가팀을 모집한다고 밝혔다.

업비트는 미래세대의 건강한 투자 문화를 지원하고, 디지털자산 산업을 이끌 차세대 리더를 육성하기 위해 다양한 노력을 기울여왔다. 이 일환으로 운영되는 ‘업투’ 프로그램은 대학생들이 디지털자산 산업을 직접 체험하고 성장할 수 있도록 기획된 참여형 브랜드 프로젝트다.

이번 업투 4기는 개인 단위가 아닌 팀 단위(3~4인)로 모집하며, 총 10개 팀(30여 명 내외)을 선발한다. 팀은 소속 대학과 관계없이 자유롭게 구성할 수 있다.

업투 4기의 슬로건은 ‘Team UP for the Next Block’이다. 참가자들은 ▲업비트 브랜드 콘텐츠 기획 및 제작 ▲대학생 대상 캠퍼스 오프라인 프로젝트 기획 및 실행 ▲업비트 주요 행사 참여 등 다양한 활동을 수행하게 된다.

활동 기간은 오는 12월 말 발대식을 시작으로 2026년 3월까지 약 4개월간 이어지며, 참가자 전원에게는 월 20만 원의 활동비가 지급된다. 우수 참가팀과 개인에게는 총 1,200만 원 규모의 포상금과 더불어 업비트 인턴십 체험 기회가 제공된다. 이 외에도 웰컴 키트, 수료증, 업비트 공식 채널 콘텐츠 게재 등 다양한 혜택이 마련되어 있다.

지원 자격은 업비트와 블록체인, 디지털 자산 분야에 관심 있는 국내외 대학 재학생으로, 2026년 2월 졸업 예정자는 제외된다. 지원은 오는 11월 25일까지 업투 공식 홈페이지를 통해 접수할 수 있으며, 서류 전형과 온라인 면접을 거쳐 최종 합격자는 12월 5일 발표된다.

두나무 윤선주 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)는 “업투 서포터즈는 젊은 세대와 함께 브랜드 문화를 만들어가는 참여형 프로젝트”라며 “4기 참가자들이 팀워크와 창의력을 발휘해 업비트의 브랜드 가치를 직접 체험하고, 글로벌 디지털 자산 문화의 미래를 이끄는 경험을 하길 기대한다”고 전했다.