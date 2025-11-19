영풍 석포제련소 무방류시스템, 지자체 견학 발길 이어져

영풍 석포제련소 폐수 무방류 시스템(이하 ZLD)이 전국 지방자치단체들의 벤치마킹 대상으로 주목받고 있다.

영풍은 최근 강원 영월군청 전략산업팀 관계자들이 경북 봉화군 영풍 석포제련소를 방문해 ZLD시스템을 견학했다고 19일 밝혔다.

영월군은 국가 핵심광물인 텅스텐의 안정적 공급망 구축과 자원 확보를 위해 첨단산업 핵심소재단지 조성을 추진하고 있으며, 단지 내 폐수 무방류 공공폐수처리시설 설치를 검토 중이다. 이에 영풍 ZLD의 기술적 특징과 운영 사례를 직접 확인하고 벤치마킹하기 위해 제련소를 찾았다.

강원 영월군청 전략산업팀 관계자들이 ZLD 시스템 앞에서 석포제련소 관계자로부터 설명을 듣고 있다. (사진=영풍)

영풍이 2021년 약 460억 원을 투자해 도입한 ZLD 시스템은 공정에서 발생하는 폐수를 외부로 배출하지 않고 전량 재처리해 공정에 재활용하는 설비로, 관련 특허 등록도 완료했다. 이를 통해 연간 약 88만㎥ 공업용수를 절감해 낙동강 수자원 보호와 수질오염 방지에 기여하고, 자원순환형 공정을 구축했다는 평가를 받고 있다.

영풍은 ZLD 시스템 도입 이전에도 공정 폐수를 정수 과정을 거쳐 청정지역 배출 허용기준보다 훨씬 낮은 수준으로 배출해왔다. ZLD 도입 이후에는 이마저도 외부로 배출하지 않으면서 낙동강 상류 수질을 더 깨끗하게 유지할 수 있게 됐다는 설명이다. 실제 제련소 상·하류 수질 측정망에서는 주요 오염물질이 검출 한계 미만이거나 기준치 이하로 나타나고 있으며, 멸종위기 야생생물 1급인 수달의 서식도 꾸준히 확인되고 있다.

지자체들의 ZLD에 대한 관심은 꾸준히 이어지고 있다. 지난 10월에는 한 광역자치단체의 섬유산업 담당 공무원들이 석포제련소를 방문해 ZLD 시스템을 둘러봤다. 해당 지자체는 염색산업단지 이전을 추진하며 폐수 무방류 시스템 도입을 검토하고 있다.

앞서 2023년 12월에도 또 다른 광역자치단체 관계자들이 ZLD 시스템 견학을 위해 석포제련소를 방문했다. 이 지자체는 2차전지 관련 산업단지 조성을 추진하면서 공공폐수처리시설 구축과 수질환경 보전 방안 마련에 참고하기 위해 제련소를 찾았다.

영풍은 ZLD를 포함해 석포제련소에 대한 환경 개선 투자를 이어가고 있다. 2019년 ‘환경개선 혁신계획’을 수립한 이후 지난해까지 약 4천400억원을 투입해 제련소 주변 수질·대기·토양 등 전 영역의 환경 개선을 추진했으며, 매년 1천억원 안팎을 추가로 투자하고 있다.

또한 지하수와 토양 관리를 강화하기 위해 제련소 습식공장 하부 약 1만7천평에 콘크리트·내산벽돌·라이닝으로 구성된 3중 차단시설을 구축했다. 공장 외곽 3km 구간에는 지하수 확산방지시설을 설치해 오염물질 외부 유출을 차단하고 있다. 현재 석포제련소는 하루 평균 450톤 지하수를 양수·정화해 공업용수로 재활용 중이다.

영풍 관계자는 “ZLD 시스템은 제련 과정에서 발생하는 모든 폐수를 외부로 배출하지 않고 재활용함으로써 지역 수계 보호와 자원 순환을 동시에 실현하는 기술”이라며 “앞으로도 환경과 산업이 공존할 수 있는 모델로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.