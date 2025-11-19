효성그룹, 임원 인사 단행…스판덱스·초고압변압기 리더 부사장 승진

효성그룹이 글로벌 사업 성과와 미래 신성장 동력을 이끈 인재를 승진시키는 정기 임원 인사를 단행했다. 스판덱스·초고압변압기·건설 등 핵심 사업을 키운 리더들을 부사장으로 올리고, 30대·여성 임원을 전면 배치해 세대교체와 리더십 다변화를 꾀한다.

효성그룹은 19일 배인한 동나이법인장, 배용배 중국 남통법인장, 박남용 효성중공업 건설PU장 등 부사장 3명과 신규 임원 13명을 포함한 29명 규모 정기 임원인사를 단행했다고 밝혔다. 지난해 임원 승진자(31명)보다는 승진 폭이 소폭 줄었다.

효성그룹 측은 "이번 인사는 불확실한 대외 환경 속에서도 글로벌 역량을 기반으로 뛰어난 경영 성과를 달성한 인사들과, 회사의 미래 신성장 동력 발굴과 육성에 기여한 인사들을 중심으로 이뤄졌다"며 "심화되는 글로벌 경쟁 상황에서 위기를 극복할 수 있는 젊은 인재와 여성 인재 발탁도 두드러졌다"고 설명했다.

사진 왼쪽부터 효성티앤씨 효성동나이법인장 배인한 부사장 , 효성중공업 남통효성변압기유한공사 총경리 배용배 부사장, 효성중공업 건설PU장 박남용 부사장 (사진=효성그룹)

배인한 부사장은 1989년 효성기술원에 입사해 스판덱스 개발 및 생산에 참여했다. 이후 베트남·중국·인도 등 글로벌 사업 확대를 리드하며 스판덱스가 글로벌 1위 제품으로 올라서는 데 기여했다. 2023년부터 동나이법인장으로 효성티앤씨의 글로벌 사업을 이끌고 있다.

배용배 부사장은 1993년 효성중공업에 입사한 이후, 초고압변압기 설계 및 생산 분야에서 기술력과 노하우를 쌓아온 기술 전문가다. 2022년 국내영업 총괄(전무)을 거쳐 2023년부터 중국 남통법인장을 맡아 효성중공업 전력 부문의 글로벌 사업 확대를 이끌고 있다.

박남용 부사장은 1990년 효성건설 입사 후 현장 시공과 영업·마케팅을 두루 경험한 건설 분야 전문가다. 2022년부터 효성중공업 건설PU장을 맡아 건설 부문의 성장을 견인해 왔다.

효성은 이번 인사에서 젊은 인재와 여성 인재를 각각 전진 배치했다. 전재하 효성중공업 시드니지사장은 30대 임원으로 지난 2024년 PL(부장급)으로 조기 승진한 지 1년만에 신규 임원으로 발탁됐다. 전 상무는 효성중공업 호주 등 오세아니아 신규 전력 시장을 개척하는 데 기여해왔다.

여성 신규 임원으로 발탁된 김수정 상무는 지난 2011년 효성티앤에스에 입사한 이후, 제품기획, 글로벌 마케팅 업무 분야에서 역량을 발휘해 왔으며, 지난 2021년부터 해외영업본부 마케팅팀장을 맡고 있다. 안정희 상무는 지난 2016년 효성티앤씨에 입사한 이후, 철강1PU 후판팀장으로 동남아시아 시장을 중심으로 철강 무역 사업의 글로벌 확대를 견인해 왔다.